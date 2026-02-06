町田がJ1百年構想リーグEAST開幕戦を制す! エリキ2発、相馬スーパーFK弾…横浜FMの追走振り切り白星スタート
[2.6 J1百年構想EAST第1節 横浜FM 2-3 町田 日産ス]
明治安田J1百年構想リーグ(特別大会)は6日に開幕節1日目を行った。横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアの対戦は、町田が3-2で勝利。FWエリキが前半に2ゴールを決めると、前半アディショナルタイムにはMF相馬勇紀がFKを直接沈めた。横浜FMに1点差まで詰め寄られるもリードを守り切り、開幕戦で白星スタートに成功した。
秋春シーズン移行前に半年間のみで行われるJ1百年構想リーグは、EASTとWESTに分かれて実施。第18節までの順位をもとに、プレーオフラウンドで最終順位を決めていく。
昨シーズンはクラブ史上ワーストの成績も、J1残留を果たした横浜FM。立て直しを図る開幕スタメンは4-2-1-3。GKは朴一圭、4バックは左からDF加藤蓮、DF角田涼太朗、DFジェイソン・キニョーネス、DF井上太聖(←鳥栖)。2ボランチはMF山根陸とMF渡辺皓太。トップ下は昨夏の大怪我から待望の復帰となるMF遠野大弥。前線3人は左からMF宮市亮、FW谷村海那、MFジョルディ・クルークスが並んだ。
黒田剛監督体制4年目となった町田は、ACLEと並行しながらリーグ戦を戦う。3-4-2-1の布陣を敷き、GKは谷晃生、3バックは先発入りしていたDFドレシェヴィッチが試合直前に変更されてDF岡村大八が起用される。左からDF昌子源、岡村、DF望月ヘンリー海輝。2ボランチはMF中山雄太とMFネタ・ラヴィ。WBは左がMF中村帆高、右がMF増山朝陽。2シャドーに相馬とMF仙頭啓矢が入り、最前線にはヴィッセル神戸への期限付き移籍から復帰したエリキが起用された。
前半8分、町田が今シーズンのファーストゴールを決める。敵陣からの相手の縦パスを中盤の望月がカット。N・ラヴィがつなぎ、エリキがPA中央から左足シュートを放つと、GK朴のセーブをはじきながらゴールネットを揺らした。
しかし横浜FMはすばやく追いつく。前半14分、右サイドからのJ・クルークスのFKがN・ラヴィのハンドを誘発。キッカーは遠野が務めると、右足シュートはGK谷に触られるも、そのままゴールに圧し切った。
追いつかれた町田だが、失点から1分後に再び勝ち越す。昌子のフィードに増山が右サイドで反応。加藤に奪われてバックパスを出されるが、エリキがGK朴の足元に転がるボールにスライディングタックル。ゴールに押し込んで2-1とリードを奪った。
再び失点を喫した横浜FMは、さらに失点場面に朴が負傷。GK木村凌也がプロ2試合目の出場でピッチに立った。
その後は拮抗状態が続く。横浜FMは前線にボールを運ぶも、ゴールへと結びつけない。すると前半アディショナルタイム2分過ぎ、町田が点差を広げる。PA左手前のFKを相馬が右足キック。ニアサイドへの意表を突くシュートを突き刺し、3-1とした。
町田が前半を3-1のリードで折り返す。後半に入ると横浜FMが攻勢を強めていき、後半10分には山根が中盤でボールを奪い切る。右サイドのJ・クルークスがクロスを上げ、谷村が頭で合わしきれず、競り合いでこぼれたボールに山根がスライディングで押し込むが、惜しくもゴール右外に外れた。
後半19分、横浜FMは3枚替え。遠野、谷村、宮市を下げ、MF天野純、FWディーン・デイビッド、新加入の19歳FWテヴィス(←クルゼイロ)が出場した。その3分後には1点を返す。天野と加藤の好連係でPA左に進入。折り返しをD・デイビッドがさらに折り返すと、待ち構えたJ・クルークスが左足ダイレクトを決め切った。
町田は失点後の後半22分に交代カードを切り、仙頭に代えてFWナ・サンホが入った。30分には横浜FMも交代枠を使い、山根を下げてMF喜田拓也が投入された。町田はさらに32分にN・ラヴィとエリキに代え、MF白崎凌兵とFW藤尾翔太が出場した。
残り時間で交代カードを使いながら逃げ切った町田が3-2で勝利。10日にはアウェーでACLE第7節・上海申花戦を戦い、14日の百年構想リーグ第2節では水戸ホーリーホックと対戦する。また、黒星スタートとなった横浜FMのリーグ第2節はアウェーで昨シーズン王者の鹿島アントラーズと対戦する。
(取材・文 石川祐介)
