大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは6日（金）、「BLUTEON FASHION WEEK」のノベルティを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本イベントは、14日（土）と15日（日）に行われるSVリーグ男子第14節の広島サンダーズ戦で“SWEET”が、3月7日（土）と8日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われる第16節の東レアローズ静岡戦で“COOL”が開催される。

今回、大阪Ｂは第14節の1試合と第16節の1試合、どちらにも来場した方へ「BLUTEON FASHION WEEKオリジナルクリアファイル」をプレゼントすると発表。広島TH戦の入場時に引き換え券を配布、その後の東レ静岡戦で場外特設ブースにて各日先着2,000枚を配布するとしている。配布開始時間は両日ともに14時からを予定。クリアファイルは各試合につき1人1枚、予定数量がなくなり次第終了となる。

また、広島TH戦では限定ノベルティとして来場者全員にオリジナルデザインの新聞風ノベルティをプレゼント。ノベルティには、選手投票の「BLUTEON SWEET RANKING」企画も掲載されている。