¡Ú¥Î¥¢¡Û¥«¥¤¡¦¥Õ¥¸¥à¥é¤¬¿·¶§´ï¡Ö¥Ç¥¹¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤Ç¾®ÅÄÅèÂç¼ù¤ò¹Ê¼ó·º¡Ö¼¡¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡£¤ªÁ°¤À¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°£²£°£²£¶¡×¤¬£¶Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç³«Ëë¤·¡¢£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥À¥¬¡Ê£³£·¡Ë¡¢¾®ÅÄÅèÂç¼ù¡Ê£²£´¡ËÁÈ¤¬¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¦¥ë¥Õ¡¢¥«¥¤¡¦¥Õ¥¸¥à¥é¡Ê£³£°¡ËÁÈ¤ËÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÅ¨·³¥»¥³¥ó¥É¤Î¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤«¤é²ðÆþ¤ä¶§´ï¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢£Ô£²£Ë£Ø¤Î¹õ¤¤¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¦¼ÔÁÈ¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤º¡£¤À¤¬»Ä¤ê»þ´Ö¤ï¤º¤«¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾®ÅÄÅè¤¬¥Õ¥¸¥à¥é¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÌµÇ°¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹ç¸å¤â£Ô£²£Ë£Ø¤Î£²¿Í¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤òµö¤¹¡£¥¦¥ë¥Õ¤Î¶âÂ°ËÀ¡¢¥Õ¥¸¥à¥é¤Î¥í¡¼¥×¤ÇÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¾®ÅÄÅè¤¬¼óÄß¤ê¾õÂÖ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¼º¿À¡£»î¹ç¸å¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤º¤Ë¥»¥³¥ó¥É¤ËÇØÉé¤ï¤ì¤Æ¹µ¼¼¤ËÌá¤ê¡¢¥À¥¬¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î£Ô£²£Ë£Ø¤Ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¥¦¥ë¥Õ¤¬¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¡ª¡¡¥¤¡¼¥¸¡¼¡ª¡×¤È³Ú¾¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¦¤½¤Ö¤±¤Ð¡¢¥Õ¥¸¥à¥é¤Ï¾®ÅÄÅè¤ò¼º¿À¤µ¤»¤¿¥í¡¼¥×¤ò¼ê¤Ë¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡£¤É¤³¡©¡¡¤É¤³¡©¡¡¤É¤³¡©¡¡²¶¤Îà¥Ç¥¹¥Ï¥ó¥¬¡¼á¤Î¥¨¥¸¥¤Ï¡×¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¼¡Àï£±£±Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡õ¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ú¥¤¥óÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡Ö¼¡¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡£¤ªÁ°¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¤Î¸ø¼°Àï£³»î¹ç¤Ï¥¿¥À¥¹¥±¡¢À¯²¬½ãÁÈ¤¬£Å£é£ô£á¡¢°ðÈª¾¡Ì¦ÁÈ¤Ë¡¢¾®Æ½ÆÆ»Ê¡¢£È£é£¶£¹ÁÈ¤¬£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤á¤ó¤½¡¼¤ìÁÈ¤Ë¡¢¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ó¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥íÁÈ¤¬¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥¥¥ê¥å¡¼¡¢¥¡¼¥í¥ó¡¦¥ì¥¤¥·¡¼ÁÈ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤·¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£