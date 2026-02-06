シンガーソングライターれんの新曲「懸想歌」のミュージックビデオが公開となった。

「懸想歌」は先ごろ最終回を迎えたドラマ特区『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』オープニング主題歌としてれんが書き下ろしたラブソングだ。主人公・空野かけるが冬月小春を想う気持ちをラブレターになぞらえて制作されたドラマの世界観に寄り添った静かな純愛を感じさせる。

そのミュージックビデオはドラマと同じく、こささりょうまが監督を務め、主演を務めた永瀬莉子と藤原大祐も出演。物語と地続きのような感覚を覚える仕上がりだ。以下に「懸想歌」に関するれんのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「眼を閉じてしまうと君が居なくなってしまう気がして、一つ伝え方を間違えればどこか遠くに逝ってしまうような気がした

それでもこの眼で君を写し続けたい

貴方との幸せを守りたいと思えた

この命が尽きるその日まで

隣に居させて欲しい」

──れん

◆ ◆ ◆

■ドラマ特区『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』

放送局：MBS／テレビ神奈川 ／チバテレ／テレ玉／とちテレ／群馬テレビ

配信：TVer、MBS動画イズムで見逃し配信1週間あり

FOD⾒放題にて独占配信決定：https://fod.fujitv.co.jp/title/10f8

©志馬なにがし・SBクリエイティブ／ドラマ「かけ恋」製作委員会・MBS

原作：志馬なにがし『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』(GA文庫／SBクリエイティブ刊)

出演：永瀬莉子 藤原大祐

曽野舜太 河村花 染谷俊之 映美くらら

脚本：後藤賢人 富安美尋

監督：こささりょうま 松浦健志

音楽：渡邉峻冶

制作プロダクション：storyboard /制作協力:東北新社

製作：ドラマ「かけ恋」製作委員会・MBS