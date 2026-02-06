Soalaが、TVアニメ『真夜中ハートチューン』のエンディングテーマである「声の軌跡」のスタジオセッションによるパフォーマンス映像を公開した。

本アニメは、カンテレ・フジテレビ系全国ネットの新アニメ枠“火アニバル!!”にて現在放送中だ。「声の軌跡」は、楽曲配信リリースがされてから、iTunesのR&B / ソウル チャート（ダウンロード）でリアルタイム1位を獲得し、Billboard TOP 100ではリリース週のウィークリーチャートで初登場31位にランクインした。

スタジオセッションは初の生バンドとのセッションで、愛した人の声を探し求める一途な失恋ソング「声の軌跡」を、切なくも力強く歌声で披露しおているという。

◆ ◆ ◆

◾️Soala コメント

今回、初めてのStudio Sessionをさせて頂きました。私自身、自分の楽曲を生バンドでセッションさせて頂くのが初めてだった為ワクワクとドキドキでいっぱいでした!! こだわった部分も沢山あり普段の歌い方とは少し変えてアレンジをしてみたり、Studio Sessionならではの原曲とは雰囲気もまた違った良さが、存分に滲み出る作品になったと思います!!

このコンテンツを通してSoalaの楽曲がより沢山の方に届いてくれると嬉しいなと思います。

◆ ◆ ◆

またリリース日に公開された「声の軌跡」MVでは、失われた声を探す止まった時間がストップモーションCGで表現され、声が形を変えて残した記憶と切なすぎるラブストーリーの結末が、インパクトのある映像になっているという。こちらもチェックしていただきたい。

スタジオセッションは、本日公開された「声の軌跡」を皮切りに、2月13日には第2弾として「すれ違い」のパフォーマンスを公開予定で、全4曲が公開予定とのこと。また3月24日には、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でのSoala自身最大規模となるワンマン公演＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞の開催を控えている。リスナーの人生に寄り添い希望と勇気を照らすその歌声で、多くの共感を集める最注目シンガーソングライターSoalaから目が離せない！

◾️「声の軌跡」

2026年1月28日 リリース

配信：https://Soala.lnk.to/koenokiseki

◾️タイアップ／TVアニメ『真夜中ハートチューン』

2026年1月6日（火）よる11時よりカンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠、BS朝日ほかにて放送開始！ ▼放送情報

カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠

2026年1月6日（火）より毎週火曜 よる11時〜

BS朝日“アニメA”枠

2026年1月9日（金）より毎週金曜 よる11時〜

※放送日時は予告なく変更の可能性がございます ▼STAFF

原作：五十嵐正邦 『真夜中ハートチューン』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：高橋雅之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：下谷智之

サブキャラクターデザイン：保村 成/染谷友梨花/菊池明紘/みき尾

色彩設計：佐々木 梓

美術監督：三宅昌和

美術設定：上垣裕起子

撮影監督：廣島颯太（ゆめ太カンパニー）

撮影監督補佐：林 昭夫

オフライン編集：丹 彩子（グラフィニカ）

オンライン編集：クープ

3D・CG：野元 力

3D・CGレイアウト：林 亜美

2Dデザイン・UIワークス：ゆめ太カンパニー

音楽：高橋邦幸(MONACA)

音響監督：森田祐一

音響制作：月虹/インスピオンエッジ

アニメーション制作：月虹

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

製作：『真夜中ハートチューン』製作委員会 ▼CAST

山吹有栖：CV.安田陸矢

井ノ華六花：CV.瀬戸桃子

日芽川寧々：CV.大久保瑠美

霧乃イコ：CV.鈴代紗弓

雨月しのぶ：CV.伊藤美来

安藤檸檬：CV.花澤香菜 ▼主題歌

オープニングテーマ：星街すいせい『月に向かって撃て』

エンディングテーマ：Soala『声の軌跡』 ▼イントロダクション

深夜１人ベッドの上――

キミの声だけが救いだった 財閥の御曹司であり、全てにおいて完璧を目指す山吹有栖は、100％完璧になるために必要な『あと１％』を探している。

それは毎晩のように聞いていたラジオ『真夜中ハートチューン』の配信者『アポロ』。

しかし、彼女は中１の終わり、有栖に何も告げずに突然配信をやめてしまった。 そして高校２年生の春。

有栖は策を巡らし、女子高から共学化した楓林高校の生徒になる。

顔も本名も知らないアポロの手がかりはただひとつ――『声』。

ある日、聞き覚えのある声に導かれ、有栖が駆け込んだ先は放送部。

そこには“声に関わる仕事”を夢見る４人の少女がいた。 歌手を目指す井ノ華六花。

声優になりたい日芽川寧々。

VTuberとして活動する霧乃イコ。

アナウンサー志望の雨月しのぶ。

ところが、どの少女にもアポロの面影があって――!? 有栖は4人全員の『声』の夢を叶えると宣言する。

かつて交わしたアポロとの約束を果たすため――

ひたむきに夢を追う少女たちと有栖の『声』物語開幕！ ▼公式SNS

アニメ公式HP：https://mayochu-anime.com

アニメ公式X：@anime_mayochu （ https://x.com/anime_mayochu ）

推奨ハッシュタグ #マヨチュー

◾️＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞ 2026年3月24日（火）東京・Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00／19:00

詳細：https://soala.info/live/20260324