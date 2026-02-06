さらさが、『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』主題歌である「YOU」のMVを公開した。

MVでは、ドラマの主演を務めた藤原大祐と永瀬莉子が登場し、ドラマでは見れなかった『冬月小春』と『空野かける』の新たな世界感を楽しめるという。コラボレーションMVの監督は、ドラマと同様こささりょうまが担当した。

https://youtu.be/G8xid0bKvto

◆ ◆ ◆

◾️永瀬莉子 コメント

私がドラマ内で演じた、小春の夢の中が描かれています。何気ない日常が幸せであることを再確認し、その美しさをさらささんの透き通る歌声と歌詞が真っ直ぐ心に届けてくださいます。是非MVも併せて聴いて頂きたいです。

◆ ◆ ◆

◾️藤原大祐 コメント

このMVは、本編では描かれなかった「もしも」の世界。2人の生活を想像しながらの撮影は、とても贅沢な時間でした。今もどこかで、こんな時間が流れていることを願っています。

◆ ◆ ◆

◾️監督：こささりょうま コメント

ドラマ本編では描かれなかった「もしも」の世界を、さらささんの素敵な楽曲に寄り添う映像として描きました。物語は、小春の「ある一日」を追うように進んでいきます。日常の何気ない出来事が重なり、やがてそれは小春にとってのかけがえのない奇跡へと変わっていきます。

そんな時間が、小春の“人生でやりたかったこと”なのかもしれない。そんな想いを込めたMVです。

◆ ◆ ◆