WBC強豪国の指揮官たちの「SAMURAI包囲網」とは？ Netflix Japan YouTube SPコンテンツ第2弾、本日配信！
Netflixでライブ配信を行う「2026 ワールドベースボールクラシック」。SPコンテンツ第2弾として、過去大会において多大な功績を残してきた世界各国の監督・代表者が、日本との対戦に向けた意気込みや胸の内を語る「＃2 世界の監督に聞く、SAMURAI包囲網」が、Netflix Japan YouTubeにて本日2月6日21時に配信された。
【動画】日本2連覇の期待が高まるなか、各国では「SAMURAI 包囲網」が発生中？ Netflix Japan YouTube SPコンテンツ第2弾動画
本動画は、侍ジャパンとプールCで対戦するチャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコの4チーム、そして決勝ラウンドでの激突が予想されるドミニカ共和国、ベネズエラ、プエルトリコ、メキシコ、アメリカなど、侍ジャパン連覇の前に立ちはだかる強豪国の指揮官たちによる、侍ジャパンとの対戦に向けた決意と覚悟が伝わる貴重なインタビュー。
動画内で、韓国のリュ・ジヒョン監督は日本を「世界最強」と認めながら、決勝ラウンド進出へ強い覚悟を語る。オーストラリアのニルソン監督（元中日ドラゴンズ、登録名は「ディンゴ」）は、元チームメイトの井端監督との思い出や侍ジャパンに勝利するための戦略を披露。
「銀河系軍団」を指揮するドミニカ共和国のプホルス監督は、ロサンゼルス・エンゼルス時代の同僚・大谷翔平選手を「偉大な選手」と称えつつ「日本と対戦することになれば好ゲームになるだろう」「目指すゴールは優勝のみ」と語気を強める。
前回大会の決勝で伝説の一戦を演じたアメリカのデローサ監督は「2023年からこの時を待ち望んできた。前回の敗戦はつらかった」と語った。前回大会決勝で侍ジャパンに敗れた後に、「試合には3‐2で負けたが、野球が勝った」と選手に伝えた秘話を明かしました。その他、主将アーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）への信頼、山本由伸投手への評価を明かす。
全9チームの指揮官たちが、侍ジャパンへのリスペクトと打倒への自信を交錯させる様子に注目したい。
『2026 ワールドベースボールクラシック』（全47試合）は、Netflixにて3月5日〜18日に日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。
