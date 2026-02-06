ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体が６日に行われ、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が日本チームのトップバッターを務めた。

（デジタル編集部）

二人はリズムダンスの演技を終始笑顔で披露。試合後のインタビューでも「この会場を最初から最後まで楽しめた」と話した。

この演技にＸでは「うたまさキラキラしていた…泣きそう」などと魅了された声が多くあがった。

演技終了後のキス＆クライでは、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が涙をぬぐっていた。ＳＮＳでこのシーンも話題に。「鍵山さん見て私も目がうるうるしてしまった」「チーム戦のこういう絆、本当にグッときますね。」と応援席を見て感動する人もいた。

鍵山、吉田、佐藤駿（エームサービス）はみな２２歳で、２０２０年の世界ジュニア選手権にともに代表に選ばれている。「うたなちゃんは鍵山佐藤と２０２０世界ジュニア出た仲だからなあ」と、選手同士の絆からの涙なのだろうと推しはかる声もあった。

フィギュア団体は７日（日本時間８日未明）に男子ショートプログラムとアイスダンスフリーが行われる。