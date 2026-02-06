「20連勤くらいしてるやす子でも行けるよ〜」やす子、期日前投票へ！ 「休まれて下さい」心配の声も
お笑いタレントのやす子さんは2月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。期日前投票に行ったことを報告し、「20連勤くらいしてる」と明かしました。
【写真】「投票済証」を持ったやす子
コメントでは「やすこさんは元々自衛隊で国について考える力が強そうですね 期日前投票お疲れ様でした」「帽子のSEND HELPでちょっと笑いました」「ナイス行動力〜!!」「忙しいのに偉い〜」「たまには休まれて下さいー」「そんなに連勤良くないよ ワークライフバランスーーーー！！！！！」と、称賛や心配の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「国について考える力が強そう」やす子さんは「期日前投票行ってきました〜!!20連勤くらいしてるやす子でも行けるよ〜すぐ終わるから皆さんもぜひ〜はい〜」とつづり、自撮りショットを投稿。「投票済証」を持っています。「SEND HELP」と書かれた帽子をかぶっており、やす子さんらしさがあふれています。
「40時間ぶりに寝る…」4日には「40時間ぶりに寝る…」とポストしていたやす子さん。ファンからは「それ、言って大丈夫？」「お若いとはいえお身体大事にしてくださいね」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
