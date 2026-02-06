お笑いタレントのやす子さんは2月6日、自身のXを更新。期日前投票に行ったことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：やす子さん公式Xより）

お笑いタレントのやす子さんは2月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。期日前投票に行ったことを報告し、「20連勤くらいしてる」と明かしました。

【写真】「投票済証」を持ったやす子

「国について考える力が強そう」

やす子さんは「期日前投票行ってきました〜!!20連勤くらいしてるやす子でも行けるよ〜すぐ終わるから皆さんもぜひ〜はい〜」とつづり、自撮りショットを投稿。「投票済証」を持っています。「SEND HELP」と書かれた帽子をかぶっており、やす子さんらしさがあふれています。

コメントでは「やすこさんは元々自衛隊で国について考える力が強そうですね　期日前投票お疲れ様でした」「帽子のSEND HELPでちょっと笑いました」「ナイス行動力〜!!」「忙しいのに偉い〜」「たまには休まれて下さいー」「そんなに連勤良くないよ　ワークライフバランスーーーー！！！！！」と、称賛や心配の声が寄せられました。

「40時間ぶりに寝る…」

4日には「40時間ぶりに寝る…」とポストしていたやす子さん。ファンからは「それ、言って大丈夫？」「お若いとはいえお身体大事にしてくださいね」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)