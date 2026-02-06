Q. チョコレートを食べると、憂うつ感が軽くなるのはなぜ？【精神科医が回答】
Q. チョコレートを食べると、憂うつ感が軽くなるのはなぜ？Q. 「少し憂うつな気分で落ち込んでいるとき、チョコレートを食べるといつも気持ちがすっと軽くなって、前向きになれる気がします。これは単に私が甘いもの好きだからでしょうか？ チョコレートの成分に理由があるのでしょうか？」
A. チョコレートに含まれる複数の成分が、気持ちに影響している可能性がありますチョコレートを食べて気分がよくなるのは、単なる味覚の満足感だけではありません。チョコレートに含まれている複数の成分が、脳や神経に働きかけているためと考えられます。
さらに、チョコレートには精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の合成を助ける働きもあります。セロトニンが不足すると、イライラや気分の落ち込みを招きやすくなります。チョコレートを摂取することでこれらが改善され、心が落ち着く作用があるのでしょう。
ただし、気分が晴れるからといって過剰に摂取すると、糖分や脂質の取り過ぎにつながります。急激に血糖値が上がることで、逆に気分が落ち込みやすくなるリスクもあるため、注意が必要です。高カカオのものを選んだり、少量をゆっくり味わったりすることで、上手にメンタルケアに取り入れてみてください。
▼中嶋 泰憲プロフィール
千葉県内の精神病院に勤務する医師。慶応大学医学部卒業後、カリフォルニア大学バークレー校などに留学。留学中に自身も精神的な辛さを感じたことを機に、現代人の心の健康管理の重要性を感じ、精神病院の現場から、毎日の心の健康管理に役立つ情報発信を行っている。
(文:中嶋 泰憲（医師）)