西野未姫、“オムライス牛丼で”ジェンダーリビール実行！ 「普通に美味しそう」「もうわかるの？」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは2月6日、自身のInstagramを更新。妊娠中に赤ちゃんの性別をサプライズで発表するマタニティイベント「ジェンダーリビール」を行ったことを報告しました。
【写真】西野未姫の手作りオムライス牛丼
この投稿にファンからは「あー！これ楽しみなやつ」「わーぉ！もうわかるの？」「ワクワクが止まらない」「なんとなーく勘は女の子です」「男の子予想で！！！」「普通に美味しそう」など、たくさんの期待の声が上がっています。
注目の結果は、20時に西野さんの公式YouTubeチャンネルにて公開される予定とのこと。果たしてどちらの結果になったのか、気になった人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:五六七 八千代)
「男の子予想で！！！」西野さんは「性別発表今回はオムライス牛丼でやりました」とつづり、愛情たっぷりな1枚の写真を公開。かわいらしい子どもの顔が描かれたオムライス牛丼の横に、「Girl」「Boy」と書かれたメモが添えられています。
節分には恵方巻を手作りたびたびInstagramで手料理を披露している西野さん。3日の節分には「恵方巻きを作ってみました」とつづり、5枚の写真を公開しました。1枚目には、テーブルの上に彩り豊かに並べられた手作りの恵方巻の具材が。2〜5枚目は、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんが全力で「鬼」に扮（ふん）した姿で登場。笑いの絶えない幸せな家庭の雰囲気が存分に伝わってきます。
