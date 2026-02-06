【7日（土）の天気】

日本海側を中心に、関東など太平洋側でも雪の降るところがあるでしょう。各地で気温が大幅に下がり、真冬の寒さが戻りそうです。

●西日本、沖縄

太平洋側は晴れ間もありますが、朝にかけてと夜を中心に雨や雪の降るところがあるでしょう。山陰は雪が強まるおそれがあります。6日（金）より気温が下がり、最高気温は大阪で9℃、福岡10℃の予想です。冷たい北風も強まるでしょう。

●東日本

北陸では雪が降り、関東甲信もお昼ごろから雪や雨のところがあるでしょう。夜ほど雪が降りやすくなりそうです。最高気温は各地で一桁止まり。東京は6日（金）より9℃低い7℃、新潟は1℃の見込みです。

●北日本

日本海側では雪で、ふぶくところがあるでしょう。北海道は、明け方にかけて暴風に警戒です。気温は大幅に下がり、朝は各地で氷点下。北海道や東北北部は真冬日のところが多くなりそうです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

8日（日）は近畿や中国地方で警報級の大雪となる可能性が高く、九州南部や四国でも雪のところがあるでしょう。気温はさらに下がり、最高気温は大阪や広島6℃、福岡4℃の見込みです。

●新潟〜名古屋

北陸は8日（日）にかけて大雪に、関東も8日（日）にかけて雪が降り、東京23区でも積もる可能性があります。11日（水）は広く雨が降るでしょう。

●旭川〜福島日本海側は9日（月）にかけて雪が続きますが、10日（火）には、やむところが多いでしょう。10日（火）以降は気温が高めで、札幌もプラスの気温に。雪解けによるなだれや落雪に注意が必要です。