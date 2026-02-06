「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、町田３−２横浜Ｍ」（６日、日産スタジアム）

町田が神戸への期限付き移籍から復帰したＦＷエリキ（３１）の２ゴールの活躍などで白星発進。２３年から指揮を執る黒田剛監督（５５）にとって、４度目の挑戦で待望の開幕戦初勝利となった。

前半８分、ゴール前でボールを受けたエリキが、うまく前に出て左足を一閃（いっせん）。勢いあるシュートが相手ＧＫの手をはじきネットに吸い込まれた。同ゴールが「百年構想リーグ」全体で１点目のメモリアル弾となった。その後、ＰＫで追いつかれるが同１７分、相手のＧＫへのゆるいバックパスにエリキが反応し、猛然とダッシュ。相手ＧＫより先にボールに触って、勝ち越しゴールを挙げた。

前半終了間際には、６月のＷ杯北中米大会メンバー入りを目指すＦＷ相馬勇紀がゴール左に鮮やかな直接ＦＫ弾。３−１とリードを広げ、後半に折り返した。

後半は劣勢の展開。横浜Ｍの攻勢にあい、後半２２分に１点を返され１点差に迫られる。それでも主将のＤＦ昌子源らが体を張った守備で何とか最後までリードを守り切った。