明石家さんまが６日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた、爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによる「ＴＩＴＡＮ ＬＩＶＥ ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」にスペシャルゲストとして出演。太田光と「古希還暦」というコンビで漫才を披露したがネタが終わらず強制終了となった。

合わせて１３０歳のレジェンドコンビ。予定された時間は４０分だったが、本題に入る前も、入ってからも互いに話の脱線が止まらず。自ら脱線していった太田でさえも「はやくネタやりましょうよ！」と我に返るほどだった。

元々さんまは、還暦になった時点で芸能界を引退することを決めていたが、それを「やめないで」と食い止めたのが太田だった、などの話を展開。太田は、引き留めた理由を「（さんまさんが）落ちていくところが見たかった」としたが、７０歳になっても現役バリバリとあって、「全然落ちないじゃないですか！」とぼやきツッコミ。「その間にまっちゃん（松本人志）はいなくなったから」とぶっちゃけた。

ネタが全く終わらず、田中裕二がしびれを切らしてステージに登場。「長すぎる！」とツッコんで制そうとしたが、なぜか即席トリオで漫才をする羽目に。やはりいつまでもたってもネタが終わらない状態が続くと、それまでに出演した後輩芸人も次々と登場し「長い長い！」と強制終了となった。

太田は漫才を振り返り「めちゃくちゃ貴重な体験。宝物」と感謝し、「Ｍ−１出ますか」と提案。これにはさんまが「落ちるぞ絶対に、時間オーバーで」と笑った。