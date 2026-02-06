◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。アイスダンスに続き、ペアには「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。昨季の世界選手権、昨年12月のグランプリ（GP）ファイナル覇者で金メダル最有力候補の2人は、万全の演技を披露し、出場10組中1位となった。

冒頭のトリプルツイストリフトに始まり、リフト技は安定感があり、スロートリプルルッツなどもまとめ、ペアと団体のW金メダルへ発進した。得点は自己ベストの82.84点。これまでの80.99点を大きく上回った。

アイスダンスを終えて8位だった日本は、ペアを終えて6位に浮上。ネットでは「りくりゅうペアえげつないww 完成度高すぎる」「もはや支配的」「りくりゅうの演技素晴らしすぎて大号泣」「すごかった！！ちょっと泣きそうになるくらい綺麗だった！！」などの声であふれていた。

ペアの順位はジョージア、イタリア、カナダ、米国、中国、フランス、ポーランド、英国となった。韓国は不参加だった。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。