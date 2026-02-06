◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽開幕節 横浜ＦＭ２―３町田（日産スタジアム）

町田はアウェーで横浜ＦＭに３―２で勝利した。

２０２３年の黒田剛監督就任以降、町田は開幕戦での白星はまだなかった。「そろそろ勝ちたい」と意気込んでいた試合で、先に主導権を握った。前半８分。高い位置でのボール奪取からＭＦネタラビのパスをＦＷエリキが受けると、前を向いてからドリブルで仕掛け、ワンフェイントから左足で強烈なシュート。横浜ＦＭのＧＫ朴一圭の手をはじいてボールはゴールネットを揺らした。神戸への期限付き移籍から復帰したエリキの記念すべきゴールで先制に成功した。

直後の前半１６分にＰＫで横浜ＦＭのＭＦ遠野大弥にゴールを許して同点に追いつかれたが、再びエリキが魅せた。同点から１分後、相手のバックパスが短くなったところを見逃さず、スライディングでゴールの中に押し込んだ。

前半終了間際には芸術的な直接ＦＫによる追加点も生まれた。前半アディショナルタイム２分、左サイドの位置のＦＫからＦＷ相馬勇紀が右足を振り抜くと、きれいな弧を描きながら、ボールはゴール左へ向かっていった。

後半２２分にＦＷデービッドのパスからＦＷジョルディ・クルークスに１点を決められたが、勝利は譲らず。黒田監督の４シーズンで初めて開幕白星をもぎとった。