気になるカレを落とせるかも...！デートで着るべき「誠実ガーリーコーデ」特集
男のコと飲むときは 、とびきり可愛くて、あざとさのある服で勝負すべし！そこで今回は、村瀬紗英・中川紅葉とともに、気になるカレとのデートで着たい「誠実ガーリーコーデ」を2つご紹介します。清潔感を味方につけて彼女にしたいコ認定をもらっちゃお♡
気になるカレとのデートなら“誠実ガーリー”で恋落ち確定〜〜〜
つきあってはないけど……という相手なら、清潔感やどこかいいコちゃんな雰囲気を味方につけて。彼女にしたいコ認定もらっちゃお！
Cordinate 居酒屋だったら……【華やかツイード×正統派デニム】
上品かつガーリーなトップスにデニムでゆるさをイン
居酒屋なら、顔を明るく見せてくれるトップスがベスト。カジュアルなボトムでバランスを。
INFORMATION
ダパイダン105 ミカン下北沢店
住：東京都世田谷区北沢2-11-15ミカン下北 A街区・2F・A203区画
☎︎：03-5431-3331
営：11:00〜22:00
休：無休
Instagram：@dapaidang105mikanshimokita
Cordinate しゃれバーだったら……【ベロア素材×花柄ワンピ】
レディな雰囲気を演出する品のいいワンピが最優秀♡
オトナな雰囲気のあるバーでは、光沢感のある素材で存在感をアピールすべし。ラインを拾うシルエットながら、小花柄がピュアな印象をつくってくれる。
INFORMATION
Record＆Bar ROUTE-1
住：東京都目黒区東山3-15-12 Vert Court Higashiyama B1F
☎︎：03-6303-1640
営：月〜土 19:00〜27:00、日 19:00〜24:00
休：不定休
Instagram：@bar_route1
撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、中川紅葉（以上本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉