気になるカレを落とせるかも...！デートで着るべき「誠実ガーリーコーデ」特集

男のコと飲むときは 、とびきり可愛くて、あざとさのある服で勝負すべし！そこで今回は、村瀬紗英・中川紅葉とともに、気になるカレとのデートで着たい「誠実ガーリーコーデ」を2つご紹介します。清潔感を味方につけて彼女にしたいコ認定をもらっちゃお♡

気になるカレとのデートなら“誠実ガーリー”で恋落ち確定〜〜〜

つきあってはないけど……という相手なら、清潔感やどこかいいコちゃんな雰囲気を味方につけて。彼女にしたいコ認定もらっちゃお！

Cordinate 居酒屋だったら……【華やかツイード×正統派デニム】

上品かつガーリーなトップスにデニムでゆるさをイン

居酒屋なら、顔を明るく見せてくれるトップスがベスト。カジュアルなボトムでバランスを。

ツイードカーディガン 14,960円、同ビスチエ 13,970円／ともにLILY BROWN デニムパンツ 13,200円／dazzlin イヤリング 8,800円／TUWAKRIM（805showroom）
INFORMATION

ダパイダン105 ミカン下北沢店

住：東京都世田谷区北沢2-11-15ミカン下北 A街区・2F・A203区画
☎︎：03-5431-3331
営：11:00〜22:00
休：無休
Instagram：@dapaidang105mikanshimokita

Cordinate しゃれバーだったら……【ベロア素材×花柄ワンピ】

レディな雰囲気を演出する品のいいワンピが最優秀♡

オトナな雰囲気のあるバーでは、光沢感のある素材で存在感をアピールすべし。ラインを拾うシルエットながら、小花柄がピュアな印象をつくってくれる。

花柄ワンビース 12,980円 ／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 イヤリング 2,640円／アネモネ（サンポークリエイト）
INFORMATION

Record＆Bar ROUTE-1

住：東京都目黒区東山3-15-12 Vert Court Higashiyama B1F
☎︎：03-6303-1640
営：月〜土 19:00〜27:00、日 19:00〜24:00
休：不定休
Instagram：@bar_route1

撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、中川紅葉（以上本誌専属）

