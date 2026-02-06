気になるカレを落とせるかも...！デートで着るべき「誠実ガーリーコーデ」特集

男のコと飲むときは 、とびきり可愛くて、あざとさのある服で勝負すべし！そこで今回は、村瀬紗英・中川紅葉とともに、気になるカレとのデートで着たい「誠実ガーリーコーデ」を2つご紹介します。清潔感を味方につけて彼女にしたいコ認定をもらっちゃお♡

気になるカレとのデートなら“誠実ガーリー”で恋落ち確定〜〜〜 つきあってはないけど……という相手なら、清潔感やどこかいいコちゃんな雰囲気を味方につけて。彼女にしたいコ認定もらっちゃお！

Cordinate 居酒屋だったら……【華やかツイード×正統派デニム】 上品かつガーリーなトップスにデニムでゆるさをイン 居酒屋なら、顔を明るく見せてくれるトップスがベスト。カジュアルなボトムでバランスを。 ツイードカーディガン 14,960円、同ビスチエ 13,970円／ともにLILY BROWN デニムパンツ 13,200円／dazzlin イヤリング 8,800円／TUWAKRIM（805showroom） INFORMATION ダパイダン105 ミカン下北沢店 住：東京都世田谷区北沢2-11-15ミカン下北 A街区・2F・A203区画

☎︎：03-5431-3331

営：11:00〜22:00

休：無休

Instagram：@dapaidang105mikanshimokita

Cordinate しゃれバーだったら……【ベロア素材×花柄ワンピ】 レディな雰囲気を演出する品のいいワンピが最優秀♡ オトナな雰囲気のあるバーでは、光沢感のある素材で存在感をアピールすべし。ラインを拾うシルエットながら、小花柄がピュアな印象をつくってくれる。 花柄ワンビース 12,980円 ／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 イヤリング 2,640円／アネモネ（サンポークリエイト） INFORMATION Record＆Bar ROUTE-1 住：東京都目黒区東山3-15-12 Vert Court Higashiyama B1F

☎︎：03-6303-1640

営：月〜土 19:00〜27:00、日 19:00〜24:00

休：不定休

Instagram：@bar_route1 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、中川紅葉（以上本誌専属）

