◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（６日、イタリア・ミラノ）

フィギュアスケートが団体から始まった。ペアのショートプログラム（ＳＰ）で、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は８２・８４点の自己ベストで首位だった。演技終了後は２人そろってガッツポーズを繰り出した。三浦は「次の個人戦にうまくつなげられるかな」と振り返り、木原は「日本の力になるということを２人で常に話していた。すごくいいバトンを渡すことができた」と語った。

最初の種目、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が自己ベストに迫る６８・６４点をマークし８位。初の団体金メダルを狙う日本は、ペアで順位を上げた。

「りくりゅう」は今季、ＧＰシリーズ、そしてＧＰファイナルと国際舞台で負けなし。昨年１２月の全日本選手権で三浦が左肩脱臼のけがを負ったものの、順調な回復を見せて五輪の舞台に間に合わせ「今がベスト。試合に挑むのが楽しみ」と、表情明るく語っていた。

初出場だった２０２２年北京五輪で日本初入賞となる７位になると、飛躍の４年間を遂げた。２３年に世界選手権で初優勝。同シーズンは、主要国際大会を全て制する「グランドスラム」を達成し、世界のトップに立った。２５年は２季ぶりに世界選手権を制すると、ＧＰファイナルでもＶ。全日本選手権のＳＰでは、国際連盟非公認ながら世界歴代最高となる８４・９１点をマークするなど状態は上向きだった。

日本の強みであった男女シングルに並び、世界のリーダーとなったペア。今大会は「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組も出場し、史上初めて個人２組で五輪に挑む。まずは団体戦、初の金メダルで日本勢に勢いをつける。「りくりゅう」が、大きな得点源となる。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県生まれ。３３歳。中京大卒。４歳からスケートを始め、シングルで１１年世界ジュニア男子代表。１３―１４年シーズンからペア転向。五輪は高橋成美と組んで１４年ソチ、須崎海羽と１８年平昌、三浦璃来と２２年北京に出場。１７４センチ。

◆三浦 璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県生まれ。２４歳。大阪・向陽台高から中京大卒。スケートは５歳から。１５―１６年シーズンからペアに転向し、市橋翔哉と組む。１９年８月に木原龍一と新ペアを結成。幼少期に空手経験があり、得意技は回し蹴り。１４６センチ。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。