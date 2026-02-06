◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 横浜ＦＭ２―３町田（６日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで迎えた開幕戦で町田と対戦し、２―３で敗れた。

前半８分に町田のエリキに先制点を許したが、同１６分に右アキレス腱（けん）断裂から復帰し、２２６日ぶりの公式戦出場を果たしたＭＦ遠野大弥がＰＫを冷静に決めて同点に追いついた。しかし同１７分にＤＦ加藤のＧＫ朴へのバックバスが短くなったところをエリキにスライディングで押し込まれて再び勝ち越された。この場面でエリキの右足と接触し、右足を痛めた朴は倒れ込み、しばらく立ち上がれず。立ち上がったものの、前半２１分でＧＫ木村との負傷交代を余儀なくされた。

さらに前半アディショナルタイムには町田の相馬に豪快な直接ＦＫ弾を決められて波乱の前半を１―３で折り返した。

後半はテンポの良いボール回しが見られるようになりペースをつかむ。後半１９分に天野、デービッド、新加入のテヴィスを送り込みさらに押し込むと、同２２分にデービッドの落としをクルークスが左足で押し込んで１点差に迫った。

しかし、その後も押し込んだがゴールは奪えず、終了間際の天野の右足シュートもわずかにゴール右へ外れて２―３で競り負けた。