YSL BEAUTYが描く「愛」の煌めき♡限定LOVEコレクション登場

洗練されたシルバーと、情熱的なローズピンクが交錯するYSL BEAUTYの限定「LOVE」コレクションが登場します。自分を愛する強さから生まれるクールな自信と、やがて広がる温かな情熱。その両極を大胆に表現したメイクアップアイテムが、愛の煌めきを纏わせてくれます。2026年2月6日(金)全国限定発売となる、特別なコレクションに注目です。

愛を映すスパークリングデザイアーズ



YSLが贈る「スパークリングデザイアーズ」は、愛の光を表現した限定コレクション。シルバーのクールな輝きと、ローズピンクの温もりが溶け合い、内なる自信と情熱を引き出します。

煌めきのヴェールをまとったデザインは、自分自身を満たす愛が周囲へと広がっていくストーリーを体現。公式オンラインブティックや表参道フラッグシップブティックでは先行限定発売中です。

メイベリン ニューヨークの限定色♡苺シェイクリップが新登場

限定カラーで魅せるアイ&リップ



クチュールミニクラッチ＜コレクター＞#126は、情熱的なローズピンクと繊細な煌めきが調和する限定色。GLITTERやMATTEなど4つの質感が、愛の多面性を表現します。

リップはYSLラブシャインキャンディグレーズ＜コレクター＞#2税込6,600円と、YSLラブシャインキャンディグロウバーム＜コレクター＞#44B税込5,940円を展開。

ぷっくりとした立体感*（*メイクアップ効果による）や“生”ツヤで、血色感あふれる唇へ導きます。

肌まで愛で満たす限定ベースメイク



ラディアントタッチグロウパクト＜コレクター＞は、SPF50+/PA++++を備えたクッションファンデーション。B10、BR20の2色展開で、内側から輝くような＜白光肌＞を演出します。

さらにZOZOCOSME限定発売のYSLザスリムリップスティック＜コレクター＞は#1936、#1988の2色を用意。

大胆でミニマルなマットリップが、ルックを一気に格上げします。

愛の光を纏う特別な瞬間を



YSL BEAUTYの「LOVE」コレクションは、メイクアップを通して自分自身を慈しむ時間を与えてくれる存在。限定パッケージと洗練されたカラーが、日常に特別な煌めきをプラスします。

2026年2月6日(金)全国限定発売、※限定品につき在庫がなくなり次第終了。今しか出会えない愛の輝きを、ぜひその手で感じてみてください♡