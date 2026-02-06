＜在宅ワークは裏切り？！＞「自由になりたい！」妻の不倫を利用しよう【第10話まんが：夫の気持ち】

俺はダイスケ。ツバキが妊娠したため乗り気でない結婚をして、しかも1人目が生まれたらすぐに2人目……。金はかかる一方だし、先のことなんて考えたくない。現実から逃げたくてたまらなかった俺は、ある日弟から「男と歩いているツバキを見た」と聞かされた。こんな結婚、もうやめだ。ツバキも子どもたちももういらない。俺は妻の不倫を理由に離婚に持ち込めると思った。しかしツバキは自分の不倫を決して認めようとはしなかったのだった。



ツバキが不倫したのが悪いんだから、離婚になるのは当然だ。これで俺は今の生活から解放されて自由になれる。ツバキと不倫相手からは慰謝料をたんまりぶんどってやる……！　しかし翌日、俺が仕事から帰るとなぜか義両親がいた。



義母は証拠を見せろとしつこい。ムカついた俺はいっそう強く言い返した。「どんな育て方したら、こんな娘に育つんだよ！」ここで負けたら計画が崩れてしまう。引き下がるわけにはいかなかった。すると義父がツバキたちを連れ帰った。



ツバキが嘘をついて男と会っていたのは事実だ。

弟の目撃情報もあるし、国道沿いのラブホテルに入ったに決まっている。

俺はとっさに「探偵に尾行させた」と嘘をついた。

これでもう言い逃れはできないはずだ。計画は完璧だった。

さすがにツバキも不倫を認め、そのうち頭を下げて謝罪してくるだろう……。

そうしたら俺は何の責任も負うことなく離婚できる。

慰謝料を受け取ったうえ、妻子のいる重圧から堂々と逃れられるのだ。

俺はこのときまだ、そんなふうに楽観的に考えていたのだった。

原案・ママスタ　脚本・motte　　編集・井伊テレ子