2月6日、ラーメンの年間支出額ランキングが発表されました。4年ぶりの首位奪還を目指した新潟市ですが、今回もライバルの山形市に敗れ2位。関係者は今年の支出額増加へ気持ちを新たにしていました。

6日朝、新潟市役所ふるまち庁舎の会議室に集まった人たちが心待ちにしていたのは…



【新潟拉麺協同組合 石黒純一 代表理事】

「毎年手応えはある。誰にもどこにも負けていない自信だけはある（Q.期待する結果は？）1位」





去年のラーメン年間支出額ランキングの発表。総務省の家計調査で2021年に日本一に輝いた新潟市ですが、2022年からはお隣、山形市に敗れ3年連続で2位に。【新潟拉麺協同組合 石黒純一 代表理事】「新潟ラーメンを盛り上げようと、山形を抜こうと、1位とろうと頑張ってきているが」【高濱優生乃アナウンサー】「いよいよ結果発表。会場には新潟ラーメンを盛り上げようと励んできた方々が今か今かと結果を待ちわびています」そして、迎えた緊張の瞬間。結果は…【発表】「2位、発表します。新潟市1万9073円」1位を勝ち取ったのは、またもや山形市。これで4年連続の首位獲得となった山形市。支出額はなんと2万50102円。新潟市は1万9073円と6000円以上の差をつけられての2位となりました。【海老ラーメン専門店海老寿DELUX 川崎満 店主】「（山形の数字に）びっくり」【愛心グループ 笠原義貴 代表】「めちゃくちゃ悔しい。それでも日本で2位だからすごいこと」

今年も首位奪還とはなりませんでしたが、支出額は去年に比べ約3000円アップ。



【新潟市 野島晶子 副市長】

「全国の中でもラーメン愛の強い山形市と張り合って、ますますラーメン熱が大きく広がっていってくれると」



【山形のラーメン店】

「山形だけではこういった盛り上がりにはつながらないと思っている。新潟市の方とは毎年、毎年楽しい競争をさせてもらっているが、山形だけではなく色んな都市の方、皆様でラーメンを愛して食べていただけたら」



新潟市と山形市のライバル関係がラーメン熱をさらに高めてくれそうです。



【海老ラーメン専門店海老寿DELUX 川崎満 店主】

「ライバルであり背中を追い続けているが、今年はなんとか近づいて、追い抜いて頑張るぞという感じ」



【愛心グループ 笠原義貴 代表】

「ずっと全国で山形、新潟、新潟、山形でトップ争いをしているという状況はとても誇らしいこと。新潟市民のラーメン愛にはとても感謝している」



【新潟拉麺協同組合 石黒純一 代表理事】

「来年1位。やっぱり1位とりたい。（山形市に）絶対勝つ」



今年こそライバル山形市からラーメン一位の座を奪還できるか、今後の取り組みに注目です。