◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 神戸1―1（PK4―1）京都（2026年2月6日 サンガスタジアム）

京都と神戸の関西決戦は特別大会「百年構想リーグ」初のPK戦決着となった。2本を止めたGK前川黛也の活躍もあり、神戸に軍配が挙がった。

先手を取ったのは今季からスキッベ監督が就任した神戸だった。前半37分、FW大迫勇也の絶妙なスルーパスからFW武藤嘉紀が右足で流し込んで先制点を奪った。大迫やFW佐々木大樹のキープ力を生かした昨年までのロングボール戦術に加えて、足元へのパスも織り交ぜた攻撃ととMF郷家友太の背後への抜け出しなどで序盤は押し込んだ。

ただ昨季クラブ史上最高順位3位の京都も徐々に対応する。FWマルコ・トゥーリオを中心に右サイドで起点を作り、後半8分にはFWラファエル・エリアスのパスからトゥーリオが対神戸公式戦5試合連続ゴールとなる同点弾を叩き込んだ。

試合はそのままタイムアップ。特別大会は90分で決着が付かなかった場合はPK戦が行われるレギュレーションになっている。勝利した神戸には勝ち点2、敗れた京都も同1を得た。