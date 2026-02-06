明石家さんまが6日、爆笑問題が所属する事務所主催のお笑いライブ「TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」にスペシャルゲストとして出演した。

爆笑問題の太田光とコンビを組み「古希還暦」として登場。太田は客席までダッシュで降りていき、さんまに「TBSの時と同じ！」とツッコまれてスタートした。

「一応40分とってます」と尺が長いことを冒頭で明かし、さんまが「私が明石家さんまです」、太田が「私が大竹しのぶです」とあいさつ。「大竹さんが、自分のヌード写真集をどういう訳か事務所に送ってきた」と切り出し、3ページ目に「俺知ってるな、言うて」と笑わせた。

さんまは「還暦で辞めようと思っていたら、こいつ（太田）が止めたんです」と話し、太田が賛同して「僕は落ちるところを見せてくれって言ったのに、落ちない。その間に松ちゃんがいなくなりました」と話すと会場に大爆笑が巻き起こった。常に軽快なテンポでトークを展開。有料コンテンツ「ダウンタウンプラス」に対抗して「さんまマイナス」として「970円で。Netflixより高いのはあかん」と構想しているとも話した。

ボケにボケ倒し、ネタが一向に進まず「あかん時間が無い！」。さんまが「いけるとこまでいってまた来年出るわ！」と宣言し、最後は舞台袖から田中裕二が「長すぎる！」と登場しトリオ漫才に発展。ネタも笑いもノンストップのステージとなった。

この日のステージは全国の映画館で生中継されており、時間厳守が絶対的な条件。ネタの途中で、出演した芸人全員がステージに登場するまさかの終わり方で、最後の最後まで笑いの絶えないステージとなった。

中継終了後、さんまは「ネタがここからヤマ場やねん。自由にやったらこのザマや」と名残惜しそうに笑った。

他にも、バイきんぐ、流れ星、ウエストランドら豪華芸人が登場し、30周年に花を添えた。