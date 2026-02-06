漫談家の綾小路きみまろ（７５）が６日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。ＭＣの黒柳徹子に感謝を伝えた。

高齢者に対する毒舌漫談でおなじみのきみまろも７５歳。高齢者の仲間入りを果たした。

２００４年、ブレイク直後に同番組に出演した際の映像が流れると、きみまろは「若いですね」「新鮮ですね」と回想。現在、舞台には「去年が６０本、今年が大体５０本くらいですね。その前、１００本ぐらいやってたんですけど、コロナの頃少なくなりまして。それから６０〜７０本に抑えております」という頻度で立っており「（１ステージ）大体１時間から１時間１０分。１人でマイク１本で、もう水も飲まないでやってますね」と変わらぬ健在ぶりを明かした。

そんなきみまろは「健康でいられる７０代。８０歳ぐらいまで健康でいたいという気持ち」と意気込み。黒柳から「前にほら、７０歳で引退とかおっしゃって…」と聞かれると「私が６８歳の時に（番組に）出させていただきまして、徹子さんに引退のことをお話したら『何言ってんの。私を見なさい』って言われて。あれから７５になってしまって」と回想し「あれが１つのきっかけで、もう１回エンジンがかかりましたね。私の人生の節目でしたね。あの出会いがなければ辞めてたかもしれない」と本人に思いを伝えた。