Snow Man目黒蓮、カナダからメッセージ 浜辺美波が感謝「誠実なお人柄がお手紙に出ていて」【ほどなく、お別れです】
【モデルプレス＝2026/02/06】女優の浜辺美波が6日、都内で開催された映画『ほどなく、お別れです』初日舞台挨拶に出席。Snow Manの目黒蓮からメッセージが届いた。
【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン
本作は、『小学館文庫小説賞』の大賞受賞作で、現在累計70万部を突破している長月天音氏の『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）の実写化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した新人葬祭プランナー・清水美空（浜辺）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語を描く。この日は西垣匠、志田未来、永作博美、夏木マリ、三木孝浩監督も出席していた。
公開初日を迎えた心境を問われた浜辺は「昨年の1月に撮影をしているときから、私は葬祭プランナーとして作品に参加していたんですけど、作品の中で出会うご遺族側の俳優さん、そして亡くなった方の俳優さん、そして私の家族、本当に素晴らしくて。どのシーンもとっても心が動かされる、温かさ、そしてお芝居のその力みたいなものが。撮影中でも涙をもらいそうになるぐらい、ずっと感激をしていたので」と回想。「撮影の段階から公開が本当に待ち遠しくて、やっとという、三木さんと同じ思いで、やっとこの日を迎えられたなと、とても嬉しく思っています」と笑顔を見せた。
この日は、「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影に専念するためカナダに滞在している目黒からの観客と登壇者に向けたメッセージを三木監督が代読する一幕もあり、命の尊さを本作で学んだという目黒は「この映画を観てくださる方、観てくださった方の中にも、悲しみの中にいる方がたくさんいると思います。作品を観て、いろんな感情を持つと思います。いろんな涙を流すと思います。だけどその中に、少しの希望や、温かい感情が生まれればいいなと思っています。公開終了まで、『ほどなく、お別れです』をどうかよろしくお願いします。誰もがいつか経験するお別れの日に、一人でも多くの人がいつかのための希望を持てるお守りとして、この作品を繋げていけたらと思います。だけど、ひとまずは今この瞬間、ここにいる皆さんと一緒に生きていられることを楽しんでいきましょう。なんでもない、だけど奇跡で特別な日を、目いっぱい楽しみましょう。今日は本当にありがとうございました」と手紙の中でコメントした。
浜辺は「カナダから素敵なお手紙をありがとうございます」「目黒さんの誠実なお人柄が本当にお手紙に出ていて。そのお人柄が、漆原さんという役にも、そして作品にも反映されているんだなと、しみじみ感じました」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン
◆浜辺美波＆目黒蓮W主演「ほどなく、お別れです」
本作は、『小学館文庫小説賞』の大賞受賞作で、現在累計70万部を突破している長月天音氏の『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）の実写化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した新人葬祭プランナー・清水美空（浜辺）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語を描く。この日は西垣匠、志田未来、永作博美、夏木マリ、三木孝浩監督も出席していた。
◆浜辺美波、公開初日に安堵
公開初日を迎えた心境を問われた浜辺は「昨年の1月に撮影をしているときから、私は葬祭プランナーとして作品に参加していたんですけど、作品の中で出会うご遺族側の俳優さん、そして亡くなった方の俳優さん、そして私の家族、本当に素晴らしくて。どのシーンもとっても心が動かされる、温かさ、そしてお芝居のその力みたいなものが。撮影中でも涙をもらいそうになるぐらい、ずっと感激をしていたので」と回想。「撮影の段階から公開が本当に待ち遠しくて、やっとという、三木さんと同じ思いで、やっとこの日を迎えられたなと、とても嬉しく思っています」と笑顔を見せた。
◆目黒蓮、カナダからメッセージ
この日は、「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影に専念するためカナダに滞在している目黒からの観客と登壇者に向けたメッセージを三木監督が代読する一幕もあり、命の尊さを本作で学んだという目黒は「この映画を観てくださる方、観てくださった方の中にも、悲しみの中にいる方がたくさんいると思います。作品を観て、いろんな感情を持つと思います。いろんな涙を流すと思います。だけどその中に、少しの希望や、温かい感情が生まれればいいなと思っています。公開終了まで、『ほどなく、お別れです』をどうかよろしくお願いします。誰もがいつか経験するお別れの日に、一人でも多くの人がいつかのための希望を持てるお守りとして、この作品を繋げていけたらと思います。だけど、ひとまずは今この瞬間、ここにいる皆さんと一緒に生きていられることを楽しんでいきましょう。なんでもない、だけど奇跡で特別な日を、目いっぱい楽しみましょう。今日は本当にありがとうございました」と手紙の中でコメントした。
◆浜辺美波、目黒蓮からのメッセージに感謝
浜辺は「カナダから素敵なお手紙をありがとうございます」「目黒さんの誠実なお人柄が本当にお手紙に出ていて。そのお人柄が、漆原さんという役にも、そして作品にも反映されているんだなと、しみじみ感じました」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】