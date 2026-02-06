SEVENTEEN・S.COUPS＆MINGYU幕張公演、兵役中のJEONGHAN＆WONWOO駆けつける「次の曲は君が必要な曲なんだよ！」会場は歓喜の渦
【モデルプレス＝2026/02/06】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のS.COUPS（エスクプス）とMINGYU（ミンギュ）が2026年2月5日〜6日、幕張メッセホール1〜3にて『CXM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN』を開催。メンバーが観覧するサプライズに会場が大いに盛り上がった。
本編終了後「PARTY IS OVER」と表示されたスクリーンが少しずつ「PARTY ISN'T OVER」に変化し「READY FOR THE NEXT ROUND？」の合図で、2人が再びステージに登場しHIPHOP TEAMの「Monster」を熱唱した。楽曲が終わると、S.COUPSが「JEONGHAN（ジョンハン）さんとWONWOO（ウォヌ）さんがいます！ハーイ！あそこにいます！」と会場に2人が観に来ていることを明かし、会場は割れんばかりの歓声に包まれた。
「よく見えるでしょ？」「楽しいですか？」と問いかけるS.COUPSとMINGYUに、JEONGHANとWONWOOは手で丸を作ったりハートポーズをしたりしてアピール。ゲーム好きとして知られるWONWOOが輝くHIPHOP TEAMの『GAM3 BO1』が次の楽曲だったため、S.COUPSが「WONWOOさん次の曲は君が必要な曲なんだよ！」と訴えかけ楽曲を歌い出すと、WONWOOも呼応してマスクを着用しながらも口ずさみ、JEONGHANとともに体を揺らす姿がカメラに映し出された。MINGYUも曲中WONWOOのパートになると「WONWOOさーーん！」と名前を呼び、WONWOOが座っている方向にマイクを向けるなど、嬉しそうな表情を浮かべていた。
さらにアンコール終盤、SEVENTEENの楽曲『CALL CALL CALL』を披露した際にはMINGYUが「JEONGHANさーん！WONWOOさーん！」と叫ぶ場面も。S.COUPSが「もう楽屋に行っちゃったんじゃないの？」とツッコむとMINGYUが「えー…残念…」と日本語で可愛らしく落ち込む。S.COUPSはCARAT（SEVENTEENのファンネーム）に「皆さんがここで大きな声で叫べば楽屋にも聞こえると思います！」と伝え、さらに客席のテンションを盛り上げていた。
JEONGHANとWONWOOが日本を訪れメンバーのライブを観覧していた様子に、CARATからは「クパン（S.COUPSとJEONGHANのケミ名）とミーニー（WONWOOとMINGYUのケミ名）が揃うなんて」「休暇取って日本まで来てくれたの愛」「嬉しすぎる」「SEVENTEENの絆、最高すぎます」などの声が。JEONGHANは2024年9月26日より、WONWOOは2025年4月3日より兵役履行中で活動を休止している。
S.COUPSとMINGYUによるスペシャルユニット「CxM（シーエックスエム）」は、2025年9月30日にリリースされた1st Mini Album 『HYPE VIBES』でデビュー。SEVENTEENの中ではHIPHOP TEAMに所属する2人らしく情熱的なラップが際立つ楽曲も交えつつ、タイトル曲『5, 4, 3 (Pretty woman)』ではアメリカの女性ラッパー・Lay Bankzを客演に迎え、映画『プリティー・ウーマン』主題歌を再解釈したサウンドで鮮烈なインパクトを残した。
『CXM [DOUBLE UP] LIVE PARTY』はユニット初の単独ライブツアーとして、1月23日〜25日の仁川・インスパイアアリーナを皮切りに、1月31日〜2月1日に愛知県・IGアリーナにて、2月5日〜6日に幕張メッセホール1〜3にてにて、2月13日〜14日には釜山・BEXCOにて開催。S.COUPSが「半々ステージ」と呼んだように、今回は縦長に広がるステージの両サイドに席が広がっている特徴的な構成に。両サイド脇には上下する四角いミニステージも用意され、2人がそれぞれ左右に分かれてCARAT（SEVENTEENのファンネーム）に接近するシーンもあった。（modelpress編集部）
