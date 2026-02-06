【大雪情報】警報級大雪のおそれ ２３区でも積雪か

関東甲信地方は７日（土）から８日（日）にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。関東甲信地方の上空約１５００メートルに「氷点下９度以下」の強い寒気が流れ込む見込みです。

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。

雪シミュレーション７日（土）～９日（月）

関東地方の［２４時間予想降雪量（多い所）］

▼６日（金）１８時から７日（土）１８時

関東地方北部の平地 １センチ 箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ３センチ 甲信地方 １５センチ ［東京地方］多摩北部 １センチ 多摩南部 ３センチ 多摩西部 ３センチ

▼７日（土）１８時から８日（日）１８時

関東地方北部の山地 １５センチ 関東地方北部の平地 １０センチ 箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ 関東地方南部の平地 ５センチ 伊豆諸島 ５センチ 甲信地方 ４０センチ ［東京地方］東京２３区 １センチ 多摩北部 １センチ 多摩南部 １センチ 多摩西部 ３センチ

▼８日（日）１８時から９日（日）１８時

関東地方北部の山地 ４０センチ 関東地方北部の平地 １センチ 甲信地方 ３０センチ

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

寒気シミュレーション７日（土）～９日（月）

関東甲信地方の上空約１５００メートルに「氷点下９度以下」の強い寒気が流れ込み、大雪の目安「氷点下１２度以下」の寒気も流入しそうです。画像で確認できます。

関東甲信地方 各都市の週間予報（７日（土）～ １３日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

８日（日）の雪も心配ですが、９日（月）朝は放射冷却が強まるため、気温が下がるでしょう。道路の凍結・水道管の凍結に注意してください。来週は寒気が抜け、寒さが緩むでしょう。

