【大雪に関する気象情報】発表

８日（日）の九州北部地方には、上空約１５００メートルに「氷点下１２度以下」の強い寒気が、九州南部の上空には「氷点下９度以下」のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

九州地方の８日（日）は、山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。

を画像で掲載しています。

雪シミュレーション７日（土）～８日（日）

[２４時間降雪量／多い所]

▼７日（土）１８時から８日（日）１８時

福岡県山地 １０センチ 福岡県平地 ３センチ 佐賀県山地 １０センチ 佐賀県平地 ３センチ 長崎県山地 １０センチ 長崎県平地 ５センチ 大分県山地 １０センチ 大分県平地 ３センチ 熊本県山地 １０センチ 熊本県平地 ５センチ

▼７日（土）１２時から８日（日）１２時

鹿児島県山地 ５センチ 鹿児島県平地 ３センチ

（山地は標高２００メートルを超える地域で、高台の住宅地が含まれる場合があります）

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

寒気シミュレーション７日（土）～９日（月）

上空約１５００ｍに九州北部地方には「氷点下１２℃以下」の強い寒気が、九州南部地方には「氷点下９℃以下」今シーズン一番の寒気が流れ込む見込みです。

ただ、９日（月）には北へ退くでしょう。

九州地方 各都市の週間予報（７日（土）～ １３日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

９日（月）朝は、放射冷却が強まるため冷え込むでしょう、今回の寒波で一番寒いのは「９日（月）朝」の見込みです。

来週は次第に寒さが緩み、来週後半は３月並みの陽気が戻るでしょう。

