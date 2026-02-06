「正気でいられる？」もう“説明がつかない”ことだらけ【夫が勝手に事故物件決めてきた 第5話】
■これまでのあらすじ
家賃のお得さのみで夫が事故物件への引っ越しを決めてきた。妻は天井のシミや不気味な気配を怖がるが、医者の夫はストレスからくる錯覚だと聞く耳を持たない。しかも、1カ月ほど出張で家を空けると告げられて…。
夫は長期で研修に行ってしまいました。まだ慣れていないこの不気味な部屋で、1カ月間、私と娘のふたりきり…。
私は、耐えられるでしょうか…。
この部屋に引っ越してから、何かがいる気配も続いています。また、娘が突然泣き出すことも多くなったような…娘も何か感じている？
それとも、夫の言うようにすべて私の思い込み？
私…おかしくなっちゃったの？
でも、天井のシミは大きくなっているし、これは幻覚じゃないはず。
そしてある夜、お風呂から水の音が聞こえてきてー…？
脚本:鬼志仁、イラスト:ぺぷり
(ウーマンエキサイト編集部)