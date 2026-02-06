欧州株　堅調、英独指数に続き、仏指数も上げに転じる
東京時間20:47現在
英ＦＴＳＥ100　 10331.32（+22.10　+0.21%）
独ＤＡＸ　　24622.12（+131.06　+0.53%）
仏ＣＡＣ40　 8245.60（+7.43　+0.09%）
スイスＳＭＩ　 13431.44（-34.60　-0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:47現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49234.00（+236.00　+0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6864.50（+43.75　+0.64%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24859.75（+208.75　+0.85%）