欧州株 堅調、英独指数に続き、仏指数も上げに転じる
欧州株 堅調、英独指数に続き、仏指数も上げに転じる
東京時間20:47現在
英ＦＴＳＥ100 10331.32（+22.10 +0.21%）
独ＤＡＸ 24622.12（+131.06 +0.53%）
仏ＣＡＣ40 8245.60（+7.43 +0.09%）
スイスＳＭＩ 13431.44（-34.60 -0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:47現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49234.00（+236.00 +0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6864.50（+43.75 +0.64%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24859.75（+208.75 +0.85%）
東京時間20:47現在
英ＦＴＳＥ100 10331.32（+22.10 +0.21%）
独ＤＡＸ 24622.12（+131.06 +0.53%）
仏ＣＡＣ40 8245.60（+7.43 +0.09%）
スイスＳＭＩ 13431.44（-34.60 -0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:47現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49234.00（+236.00 +0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6864.50（+43.75 +0.64%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24859.75（+208.75 +0.85%）