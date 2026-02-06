ドル円１５７円台回復、根強い円安も一段高の動きは限定的＝ロンドン為替概況



ロンドン市場では、円売りが優勢。ドル円は東京午前に156円台半ばまで下落したあと、ロンドン時間には157.10台にわずかながら高値を伸ばしている。ただ、前日NY終値水準に戻す程度の値動きで、一段と上値を試す動きは限定的。ユーロ円はユーロドルの上昇も加わり、185円台前半に高値を伸ばしている。ポンド円も同様に213円台前半へと上昇。ユーロドルはロンドン朝方に1.18台乗せとなったあとは1.17台後半に高止まり。ポンドドルは1.35台後半でじり高となっている。ドル指数は東京市場からの低下の動きは一巡し、前日NY終値付近に落ち着いている。週末の衆院選を控えて、根強い円売り圧力が観測されつつも、一段の値動きには慎重な印象だ。ユーロ対ポンドではユーロが軟調に推移している。前日は英政治スキャンダルに関連してポンド売りが優勢だったが、きょうは調整が入っているもよう。複数のECB当局者らは昨日のECB政策金利据え置きを追認する内容が相次いだ。ECB専門家予測調査では、インフレ期待に変化は見られず。



ドル円は157円台前半での取引。東京午前には157円付近から156.52付近まで一時下落した。増日銀委員のタカ派コメントに反応した。しかし、その後は反発に転じており、ロンドン序盤には157円台を回復。足元では高値を157.15付近に伸ばしている。ただ、一気に上抜ける動きでもなく慎重な円売りとなっている。



ユーロドルは1.17台後半での取引。東京午前に一時1.1766付近まで下押しされたが、その後は買いが優勢になっている。ロンドン朝方に1.1802付近まで買われたが、ロンドン時間には1.1800で上値を抑えられての揉み合い。ユーロ円はドル円とともに184.36付近まで下落したあとは、上昇に転じている。ロンドン序盤には185.29付近に高値を伸ばした。一方、対ポンドではユーロは軟調に推移している。一連のECB高官らの発言が伝わっており、前日のECB理事会内容を追認する内容だった。急激なユーロ高はインフレ抑制リスクなどの指摘もみられた。



ポンドドルは1.35台後半での取引。東京午前の1.3509付近を安値に、その後は堅調に推移している。足元では高値を1.3590台へと伸ばしてきている。ポンド円は東京午前の211.61付近を安値に買われ足元では高値を213.50近くへと伸ばしてきている。ユーロポンドはポンド買い優勢。0.8714付近から0.8676付近へと下落している。先日は政治スキャンダルでポンドが売られたが、きょうは調整が入る格好。

