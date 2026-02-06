ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ雇用統計（1月）
予想 0.4万人 前回 1.01万人（0.82万人から修正）（雇用者数・前月比)
予想 6.8% 前回 6.8%（失業率)
7日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）
予想 55.0 前回 56.4
カナダIvey購買部協会指数（1月）
予想 N/A 前回 51.9
2:00
ジェファーソンFRB副議長、経済見通しとインフレについて講演（質疑応答あり）
米イラン高官協議（オマーン）
7日（土）
中国外貨準備高（1月）
8日（日）
衆院選投開票
ベイリー英中銀総裁、新興市場経済会議出席（サウジアラビア）
※予定は変更されることがあります。
