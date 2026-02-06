22:30
カナダ雇用統計（1月）
予想　0.4万人　前回　1.01万人（0.82万人から修正）（雇用者数・前月比)
予想　6.8%　前回　6.8%（失業率)

7日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）
予想　55.0　前回　56.4

カナダIvey購買部協会指数（1月）
予想　N/A　前回　51.9

2:00　
ジェファーソンFRB副議長、経済見通しとインフレについて講演（質疑応答あり）


米イラン高官協議（オマーン）

7日（土）
中国外貨準備高（1月）

8日（日）
衆院選投開票
ベイリー英中銀総裁、新興市場経済会議出席（サウジアラビア）

