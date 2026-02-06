◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 長崎１―３広島（６日・ピーススタジアム）

バルトシュ・ガウル新監督（３８）を迎えた広島は、開幕戦で８年ぶりにＪ１で戦う長崎に３―１と勝利し、好スタートを切った。湘南から新加入したＦＷ鈴木章斗（２２）が移籍後初ゴールを挙げるなど、新戦力も躍動し「ボールを持っているときもいないときも、攻撃的に、魅力的なサッカーをしたい」と語っていた新指揮官に初勝利を贈った。

前半３５分にＭＦ中野のゴールで先制すると、後半５分には日本代表ＧＫ大迫のロングキックを起点に、ＦＷ鈴木が右足でゴール右に突き刺してリードを広げた。さらに圧巻は後半９分。長崎のエース、昨季のＪ２得点王のＭＦマテウス・ジェズスを中盤でのハードな守備で潰すと、カウンターからＭＦ川辺が追加点。後半３６分にはそのジェズスに１点を返されたが、攻守に実力者をそろえた力を見せつけた。

またこの試合は長崎、広島がともに被爆地という共通点から「ピースマッチ」として行われた。試合前には広島が「８６」、長崎が「８９」と、原爆が投下された日を記した特別ユニホームを着用。つらい歴史を持つ両都市をホームタウンとする両クラブが、試合をきっかけに改めて平和の重要性を訴える機会となった。