「豚肉と野菜ひとつでも豚汁」スープ作家・有賀薫さんが提案する、気軽な豚汁レシピ

スープ作家・有賀薫さんのスープレシピ本

『スープが作れたら、自炊は半分できたようなもの』は、暮らしを助ける家庭のスープレシピを書籍や雑誌など各種媒体で発表するスープ作家・有賀薫さんの著書です。

有賀さんは本書の中で、自炊を通して「自分の食事を自分でなんとかする力」と「食生活が整うことで得られる自信」が身につくと語ります。そして、自炊をこれから始める方におすすめのメニューとして、スープを提案しています。

自炊初心者にスープがおすすめの理由

スープは鍋一つで作れて、キッチンの環境や設備に仕上がりが大きく左右されず、自炊初心者でも作りやすい料理です。パンやご飯と合わせれば、それだけで満足感と栄養バランスの得られる食卓が完成するため、忙しい人にもおすすめの組み合わせです。

本書では、具だくさんの食べるスープを中心に80レシピを収録。1章から8章までそれぞれ違うタイプのスープが紹介されています。有賀さんのレシピを通して、食材の下ごしらえや味付けの加減など「自炊の基本」となるスキルや知識が身につくのも魅力です。

野菜ひとつでもおいしく作れる豚汁レシピ

今回は、本書の6章「豚汁の具は野菜1つでもなんとかなる」から、2つの豚汁レシピをご紹介します。

具だくさんで下ごしらえに時間がかかり、時間に余裕がある時でないとなかなか作れない。豚汁にそんな印象を抱いている方も多いのではないでしょうか。

しかし本書で紹介されている豚汁は、「味噌汁に豚肉と野菜が1つでもあれば、それはもう豚汁です」という有賀さんの言葉通り、従来の豚汁よりもとても簡単に、しかしおいしく作れるレシピが揃っています。

豚汁のポイントは3つ。具材がごろごろしていること、野菜に味噌の味がしっかり染みていること、そして豚の脂と旨味を生かしているので、出汁を入れなくてもおいしいこと。このポイントを押さえた豚汁レシピなら、豚汁とおにぎりやご飯があればお腹が満足の食卓になりますよね。

「かぶの豚汁」のレシピ

まずご紹介するのは、かぶを使った豚汁です。かぶは火が通りやすくて調理が簡単なうえ、実と葉で二通りの食感と味わいを楽しめるのがいいところです。

味噌を二回に分けて加えることが、おいしく風味良く仕上げるコツです。先に半量を入れて具に下味をつけ、仕上げに残りを加えます。

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉…100g



かぶ…3個（大きければ2個）



みそ…大さじ2と1/2



作り方

1. かぶは葉を落とし、皮つきのまま縦4〜6等分に切る。葉は適量（約1個分）を長さ4cmに切る。豚肉は幅4〜5cmに切る。







2. 鍋にかぶの身、豚肉、水600ml、みそ大さじ1を入れて中火にかける。煮立ったら弱火にし、ふたを少しずらしてかけ、かぶが柔らかくなるまで10〜12分煮る。







3. かぶの葉を加えてさっと煮て、残りのみそを溶き入れてひと煮立ちさせる。



「玉ねぎとじゃがいものカレー豚汁」のレシピ





次にご紹介するのは、玉ねぎとじゃがいものカレー豚汁です。

意外かもしれませんが、味噌とカレーの組み合わせは相性ばつぐん。具材もカレーの定番野菜二つであれば十分です。

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉…150g



玉ねぎ…1/2個



じゃがいも…2個



みそ…大さじ2と1/2



カレー粉…小さじ1〜（好みで増やしてもOK）



作り方

1. 玉ねぎは4〜6つのくし形切りにする。じゃがいもは4〜6等分に切る。豚肉は幅3〜4cmに切る。



2. 鍋にじゃがいも、玉ねぎ、豚肉、みそ大さじ1を入れ、水600mlを加えて中火にかける。煮立ったら弱火にし、じゃがいもが柔らかくなるまで15分ほど煮る。残りのみそを溶き入れ、カレー粉を加えてひと煮立ちさせる。

毎日の食卓に寄り添うスープレシピ集

本書は、今回ご紹介した豚汁レシピの他にも、バラエティ豊かで、しかしどれも作りやすいスープのレシピが紹介されています。

一つ一つのレシピはシンプルで材料もそれほど多くありません。主菜、副菜とあれこれおかずを用意するより負担が少なく、疲れている時でも「これならなんとか作れそう」という気持ちになり、自炊が叶うことでしょう。

特に今の季節は、寒さで冷えた体を中から温めてくれるスープの存在がありがたいもの。疲れた日に自分をねぎらうスープ、家族に野菜をおいしく食べてもらいたいと願いを込めたスープ。生活の傍らにいてほしい、ほっと安心できる一冊です。

興味を持たれた方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。\

（撮影：福尾美雪、TEXT：菱路子）





スープ作りで覚える「自炊の基本」

具だくさんの「食べるスープ」を中心に、ご飯やパンと組み合わせるだけで、充分な食事になるようなスープと汁ものを、スープ作家・有賀薫さんが提案。食材の下ごしらえや、味つけの加減など、スープを作ることで「自炊の基本」ともいえるスキルや知識が身につく一冊です。

【ゲスト】

第59回・第60回（1月9日・16日配信） 有賀薫さん＆水野仁輔さん

有賀薫さん



スープ作家／10年間毎朝SNSに投稿したスープ作りから、素材を活かしたシンプルで迷いのないレシピを紹介。また、キッチンや器、道具など、現代の暮らしに合った食の形をさまざまなメディアで発信中。汁物を訪ねる「スープ旅」も４年目に。著書に、レシピ本大賞入賞作の『帰り遅いけどこんなスープなら作れそう』（文響社）をはじめ、『スープ・レッスン』（プレジデント社）、『有賀薫の豚汁レボリューション』（家の光協会）、『私のおいしい味噌汁』（新星出版社）など多数。最新刊は『スープが作れたら、自炊は半分できたようなもの』（オレンジページ）。

