ケンドーコバヤシ、2024年に閉店した”愛してやまない豚まん”→再現している店に訪問へ
テレビ大阪はあす7日、『あの人のスマホをのぞき見！やすとものグルメなブックマーク』（後7：54）を放送する。
【番組カット】ケンドーコバヤシが「行ってみたい ！」と訪問する”肉まん”
グルメな有名人＝「美味（おい）シスト」たちのスマホをのぞき見！携帯電話などのブックマークに登録された、ハズレなしの名店から、「美味シスト」も未体験の『今度行ってみたい飲食店』まで、食通たち大絶賛の「大阪・関西のおいしい情報」を解き明かす、のぞき見グルメバラエティーの第2弾。
1人目の美味シストは内藤剛志。ドラマの撮影で全国各地に行く度に、ご当地グルメを食している美食家俳優。東京と京都の2拠点生活を22年続け、日頃から京都のおいしいものを食べ歩いているそう。
内藤さんのブックマークはスマホのメモ機能。『喫茶店メシが好きだ』という内藤が、撮影スタッフから「カレーならここ！」と薦められたというのは、京都のとある喫茶店。"これぞ喫茶店の究極のカレー"と思わず絶句してしまうそのうまさの秘密は。
2人目の美味シストは有名グルメサイトで23年間関西B級グルメを紹介、さらにはグルメ本も大ヒットとしているケンドーコバヤシ。まさに「関西グルメ界の案内人」であるケンコバさんが行ってみたいと熱望するのは、大阪・駒川にある豚まん専門店。
ケンコバが愛してやまなかったという、とある豚まん…2024年に閉店してしまい、悲しい思いをしていたのだとか。しかし、その豚まんの味を再現している店があると情報を聞きつけ、「行ってみたい ！」と今回番組で訪れることに。
3人目の美味シストは、3年間にわたり毎週グルメロケを行い、プライベートでも週4日は外食という、関西屈指の食通、ナジャ・グランディーバ。そんなグルメなナジャが、いま１番行ってみたいという究極のブックマークは、富田林にあるステーキ屋。7割のお客さんが頼むというハンバーグステーキの味わいに、ナジャさん思わず唸り声がこぼれる。
