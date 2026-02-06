¡Ú Æ£¸¶¤µ¤¯¤é ¡ÛàµÁ·»¤Á¤ã¤ó¡ªËÜ²°Âç¾Þ¡ªá¿¹¥Ð¥¸¥ë»á¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë´¿´î¡ÖÁ´°÷ÆÉ¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÆ£¸¶¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÁ·»¤Ç¤¢¤ëºî²È¡¦¿¹¥Ð¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤¬¡ÖËÜ²°Âç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Æ£¸¶¤µ¤¯¤é ¡ÛàµÁ·»¤Á¤ã¤ó¡ªËÜ²°Âç¾Þ¡ªá¿¹¥Ð¥¸¥ë»á¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë´¿´î¡ÖÁ´°÷ÆÉ¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×
Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÁ·»¤Á¤ã¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¿¹¥Ð¥¸¥ë¡ª¡ª¡ª¡ªËÜ²°Âç¾Þ¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡£¡Ö¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ð¤¤¤è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤·¡¢ËÜ²°Âç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿½ñ±ÆÁ´¤Æ¤¬ÊÂ¤Ö¹ðÃÎ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡Ö2026Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿¹¥Ð¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤Ï¡ÖÃµÄå¾®ÀÐ¤ÏÎø¤·¤Ê¤¤¡×¡£2023Ç¯¤Ë¡Ö¥Î¥¦¥¤¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÇÂè30²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÃ±¹ÔËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¹¥Ð¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹°÷200Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤«¤é·ã¾Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤ÏËÜ²°Âç¾Þ¤ò¡ÖÆüËÜ¤ÎËÜ¤Î¥°¥é¥ß¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊÆ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ½¸½¡£¡ÖÁ´°÷ÆÉ¤ó¤Ç¤Í¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û