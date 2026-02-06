MLBは2月上旬、公式Instagramを更新し、2026年に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場が見込まれるスター選手たちを紹介するビジュアルを公開した。

投稿では、大谷翔平（31）をはじめ、アーロン・ジャッジ（33）、ポール・スキーンズ（23）、タリク・スクーバル（29）ら、現役のMVP受賞者とサイ・ヤング賞受賞者が並び立つ姿が示され、第6回大会が史上最強クラスになる可能性を印象づけている。

公開された画像には、タキシード姿でアワードトロフィーを手にした4選手が並び、それぞれがリーグを代表する存在であることを強く印象づける構成となっている。投打の最高峰に立つ選手たちが同じ大会に集結する構図は、WBCならではの特別感を際立たせている。MLB公式は「The best of the best」と投稿し、トップクラスの才能が国際舞台で交差する大会になることを印象づけた。

【画像】MVPとサイ・ヤング賞受賞者が並ぶWBC告知ビジュアル（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「アメリカ投手陣ヤバい。サイ・ヤング賞2人 しかーし、山本投手がいる」「What is the Otani wins the MVP one year and the Cy young it could happen」「Will Japan take it or DR」といった声が寄せられている。