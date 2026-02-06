【雪情報】東京でも7日から8日にかけ大雪に 23区でも積雪予想 大雪による交通障害や路面の凍結に注意 気象庁発表
東京地方では、多摩地方を中心に７日昼過ぎから８日にかけて、大雪となり、２３区でも積雪となる所があるでしょう。８日は、伊豆諸島北部でも大雪となる見込みです。大雪による交通障害や路面の凍結に注意してください。
［気象概況］
関東甲信地方は７日から８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、東京地方では、多摩地方を中心に７日昼過ぎから８日にかけて、大雪となり、２３区でも積雪となる所があるでしょう。８日は、伊豆諸島北部でも大雪となる見込みです。予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。
［雪の予想］
６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
多摩北部 １センチ
多摩南部 ３センチ
多摩西部 ３センチ
その後、７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東京２３区 １センチ
多摩北部 １センチ
多摩南部 １センチ
多摩西部 ３センチ
伊豆諸島北部 ５センチ
伊豆諸島南部 ３センチ
［防災事項］
東京地方では、７日昼過ぎから８日にかけて、伊豆諸島北部では、８日は、大雪による交通障害や路面の凍結に注意してください。