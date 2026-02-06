かつてイノベーションの象徴だったアップルは、いまAI革命の波に乗り遅れている。世界一の投資家とも称されるウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイによるアップル株の大量売却も、不安材料のひとつだ。果たしてアップルは終わりゆく企業なのか、それともいまこそアップル株に投資するチャンスなのか。米国株を知り尽くした2人のスペシャリストが、激動のAI時代におけるアップル株の行方を鋭く読み解く。（今村光博、ダイヤモンド・ザイ編集部）

※株価や業績データは2026年1月30日時点。企業名の後の（ ）内はティッカー。

AIでの出遅れとバフェット売却で

アップル帝国が揺らいでいる！

アップル（AAPL）が、いま岐路に立たされている。マグニフィセント・セブン（以下マグ7）の中で、AI革命への対応の遅れが指摘され、株価も軟調な展開が続いている。さらに投資の神様とも呼ばれる、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイが保有株の多くを売却したというニュースが市場を揺るがした。イノベーションの象徴だったアップルは、もはや終わりゆく企業となったのだろうか？

この問いに対し、米国株のプロ2人を直撃した。一人は、注目度が高まっている“フィジカルAI時代”の到来をいち早く予見した、むさし証券の杉山武史さん。もう一人は、エヌビディア（NVDA）やネットフリックス（NFLX）の復活をどん底の時期に的中させた、元フィデリティ投信の投資調査部長、ポール・サイさんだ。アップルが抱える“経営の限界”と、市場がまだ織り込んでいない“逆転シナリオ”。AI革命の裏側で、アップルに何が起きているのかを徹底検証する。

株価を23倍にしたクック体制！

だが、“守りの経営”は限界？

アップルの現状を語るうえで、最も重要な論点が“経営者の資質”だ。杉山さんは、アップルがAI革命において保守的な立ち位置にとどまっている背景には、ティム・クックCEOの経営スタイルがあると分析する。

「アップルはかつては革命を起こす企業でした。しかし、経営トップがスティーブ・ジョブズ氏からティム・クック氏に代わったことで、会社の本質は大きく変わったのです」（杉山さん）

クック体制は、ジョブズが遺したiPhoneという“世界最高の製品”を軸に、サプライチェーンを徹底的に最適化することで業績を拡大してきた。着実な成長を積み重ね、アップルを時価総額4兆ドル規模の巨大企業へと育て上げた功績は疑いようがない。

しかし、その“守りの強さ”が、今のAI革命においては仇となっているという。杉山さんは現在のマグ7各社の経営者のAI投資に対する姿勢を以下のように分類する。

（1）経営者自身がカリスマとしてAIの未来を確信し、即断即決で資源を投入している

エヌビディア（ジェンソン・ファン）、メタ・プラットフォームズ（マーク・ザッカーバーグ）、テスラ（イーロン・マスク）

（2）創業者からバトンを引き継ぎ、AIへの巨額投資と革新を続けている

アマゾン・ドット・コム（アンディ・ジャシー）、アルファベット（サンダー・ピチャイ）、マイクロソフト（サティア・ナデラ）

（3）成功が確実視されない限り勝負しないので、AIへの投資に慎重

アップル（ティム・クック）

「クック氏は投資に対して非常に慎重です。成功が確実視されない限り、巨額の投資には踏み切らない。しかし、現在のAIの世界に“成功が約束されているもの”など存在しません。エヌビディアのジェンソン・ファン氏やメタ・プラットフォームズ（META）のマーク・ザッカーバーグ氏、マイクロソフト（MSFT）のサティア・ナデラ氏といった“確信犯的な革命者”たちが、不確実な未来に巨額の投資をしているのに対し、クック氏の慎重さはアップルにおけるAI導入のスピード感を削いでいる」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）