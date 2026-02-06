広島が開幕戦で盤石な試合運び！ 中野、鈴木、川辺弾、昇格組・長崎を粉砕する３発快勝！ J１百年構想リーグで白星発進
Jリーグは２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第１節、V・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島をPEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催した。
８年ぶりにJ１に戻ってきた長崎が、広島をホームに迎えた開幕戦。長崎のスタメンには、GK後藤雅明、DF江川湧清、照山颯人、進藤亮佑、MF山口蛍、岩崎悠人、マテウス・ジェズス、翁長聖、松本天夢、長谷川元希、FWチアゴ・サンタナが名を連ねた。
一方で広島ではGK大迫敬介、DF山粼大地、塩谷司、キム・ジュソン、MF川辺駿、松本泰志、中野就斗、東俊希、FW鈴木章斗、加藤陸次樹、小原基樹が先発した。
試合は立ち上がりから拮抗した展開に。長崎が速攻から幾度もチャンスを創出し、９分にM・ジェズスがネットを揺らしたシーンは、オフサイドの判定で得点ならず。
逆に広島も徐々に攻勢に出ると、35分に先制。塩谷の縦パスをペナルティエリア右で受けた中野が、華麗な切り返しで相手をかわし、左足で狙いすましたシュートを放った。ボールは完璧なコースに飛び、ゴール左に突き刺さった。
後半はさらに広島が勢いに乗り、50分にはGKのフィードから背後に抜け出した鈴木が、右足でゴール右に流し込み追加点を奪う。
アウェーチームの勢いは止まらず。その４分後にも素早いカウンターから川辺が右足で冷静にネットを揺らし、３点目を奪った。
81分、M・ジェズスに決められて１点を返されたものの、このまま最後まで組織的な守備でリードを守った広島が、３−１で快勝。盤石な試合運びを見せ、特別大会で好スタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜…「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！
８年ぶりにJ１に戻ってきた長崎が、広島をホームに迎えた開幕戦。長崎のスタメンには、GK後藤雅明、DF江川湧清、照山颯人、進藤亮佑、MF山口蛍、岩崎悠人、マテウス・ジェズス、翁長聖、松本天夢、長谷川元希、FWチアゴ・サンタナが名を連ねた。
試合は立ち上がりから拮抗した展開に。長崎が速攻から幾度もチャンスを創出し、９分にM・ジェズスがネットを揺らしたシーンは、オフサイドの判定で得点ならず。
逆に広島も徐々に攻勢に出ると、35分に先制。塩谷の縦パスをペナルティエリア右で受けた中野が、華麗な切り返しで相手をかわし、左足で狙いすましたシュートを放った。ボールは完璧なコースに飛び、ゴール左に突き刺さった。
後半はさらに広島が勢いに乗り、50分にはGKのフィードから背後に抜け出した鈴木が、右足でゴール右に流し込み追加点を奪う。
アウェーチームの勢いは止まらず。その４分後にも素早いカウンターから川辺が右足で冷静にネットを揺らし、３点目を奪った。
81分、M・ジェズスに決められて１点を返されたものの、このまま最後まで組織的な守備でリードを守った広島が、３−１で快勝。盤石な試合運びを見せ、特別大会で好スタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜…「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！