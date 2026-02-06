古巣対戦エリキが２発＆相馬勇紀が鮮烈FK弾！黒田体制４年目の町田、３−２で百年構想リーグ白星発進！横浜FMは必死の反撃も及ばず
２月６日、J１百年構想リーグが開幕。EASTの第１節で、昨季15位の横浜F・マリノスと同６位のFC町田ゼルビアが、前者のホーム日産スタジアムで対戦した。
秋春制移行を前に半年の短期決戦で行なわれる今大会。開始８分で大会第１号が生まれる。ショートカウンターから古巣対戦のエリキが仕留め、町田が幸先良く先制した。
ビハインドを負った横浜FMだが、16分に反撃。ネタ・ラヴィのハンドで得たPKを、怪我から復帰した遠野大弥がきっちり成功させ、同点に追いつく。
ただ、町田は流れを決して引き渡さない。17分にエリキが相手DF加藤蓮のバックパスをかっさらう形で押し込み、たった１分で再び勝ち越す。この際にエリキと激しく接触したマリノスGK朴一圭は負傷交代し、代わって木村凌也が入る。
その後は少しペースが落ち着いたなか、45＋２分に相馬勇紀が鮮やかに直接FKを決め、アウェーチームがリードを広げて前半を終える。
苦しい展開を強いられているホームチームは、64分に３枚替えを敢行。遠野、谷村海那、宮市亮を下げ、天野純、 ディーン・デイビッド、テヴィスを一気に送り込む。
すると67分、D・デイビッドのアシストでジョルディ・クルークスが叩き込み、横浜FMが１点差に迫る。
マリノスは終盤にかけても必死の反撃を続けたが、３点目は奪えず。黒田剛監督が率いて４年目の町田が、３万529人が詰めかけた熱戦を３−２で制し、白星発進を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大会第１号は元マリノスFWエリキ！古巣本拠地で躍動
秋春制移行を前に半年の短期決戦で行なわれる今大会。開始８分で大会第１号が生まれる。ショートカウンターから古巣対戦のエリキが仕留め、町田が幸先良く先制した。
ビハインドを負った横浜FMだが、16分に反撃。ネタ・ラヴィのハンドで得たPKを、怪我から復帰した遠野大弥がきっちり成功させ、同点に追いつく。
その後は少しペースが落ち着いたなか、45＋２分に相馬勇紀が鮮やかに直接FKを決め、アウェーチームがリードを広げて前半を終える。
苦しい展開を強いられているホームチームは、64分に３枚替えを敢行。遠野、谷村海那、宮市亮を下げ、天野純、 ディーン・デイビッド、テヴィスを一気に送り込む。
すると67分、D・デイビッドのアシストでジョルディ・クルークスが叩き込み、横浜FMが１点差に迫る。
マリノスは終盤にかけても必死の反撃を続けたが、３点目は奪えず。黒田剛監督が率いて４年目の町田が、３万529人が詰めかけた熱戦を３−２で制し、白星発進を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大会第１号は元マリノスFWエリキ！古巣本拠地で躍動