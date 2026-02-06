2026年1月17日（土）から2月15日（日）まで、『大丸札幌店』にて、『ゴディバ』が提案する焼き菓子コレクション『G Butters’（Gバターズ）』が期間限定で出店しています。

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

『Gバターズ』は、『ゴディバ』の強みであるチョコレートと洋焼き菓子には欠かすことのできないバターを組み合わせた焼き菓子のコレクション。北海道には初出店となる今回のバレンタイン。豊富なラインナップが揃っていますよ！

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

『Gバターズ バターサンド』は、ショコラバターを贅沢に愉しむ『G Butters’』のスペシャリテ。ベルギー産の発酵バターとチョコレートの味わいをふんだんに楽しめる、ショコラティエならではのバターサンドです。

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

香りもコクも濃厚なバタークリームを、サクッと香ばしいサブレで挟み、真ん中には、なめらかなクリームのアクセントになるフィリングをイン。カカオの香り豊かな『ショコラ』、甘くてほろ苦い『ショコラ キャラメル』、甘酸っぱいイチゴの香り『ショコラ フレーズ』など、ラインナップも豊富です。

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

『Gバターズ ガレット』は、フランス・ブルターニュ地方の伝統的な焼き菓子ガレットをショコラティエがアレンジ。サクサクとほどけるように軽やかな食感で、くちどけはなめらか。ベルギー産発酵バターの香りとチョコレートのコクがしっかり楽しめる、リッチな味わいです。

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

チョコレートのほろ苦さを堪能できる『ショコラ』と、2つの味が重なり合った見た目も楽しい『デュオ』があります。

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

『Gバターズ フィナンシェ』は、ショコラバター愛があふれる奥深い“しなやか”フィナンシェ。しっとりと焼き上げた生地から、ふわっと香るベルギー産発酵バター、そしてショコラティエならではのカカオの味わいのフィナンシェです。

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

濃厚なハイカカオチョコレートを使った『ノワール』と、琥珀色が美しい『アンバー』の、2種類がラインナップされています。

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

『ゴディバ』のチョコレート作りの技術と、ミルク本来の香りと、きめ細やかな口どけのベルギー産バターが出会って生まれた『Gバターズ ショコラバター カカオ99％』。甘さはほぼ無いため、パンに塗ったり、パンケーキや熱々の焼きいもにのせたり、もしくは、カレーやシチューの隠し味や、ゴマ大福などの和菓子のアクセントに使うなど、スイーツにも料理にも使いやすい味わいです。

画像：ゴディバ ジャパン株式会社

『Gバターズ アソートメント 8個入』は、『Gバターズ』の『ガレット』、『フィナンシェ』が全種類オリジナル缶に詰め合わせられています。紅白の明るい色味に、不思議な雰囲気のデザインが、魅惑的な『Gバターズ』の世界観を表しています。

詳細情報

G Butters’ 催事

出店期間：2026年1月17日（土）から2月15日（日）

出店場所：大丸札幌店

北海道Likers編集部のひとこと

『ゴディバ』の強みであるチョコレートと、焼き菓子には欠かすことのできないバターを組み合わせて作られる『G Butters’』のスイーツたち。

ちょっと大人な高揚感、ご褒美感あふれる世界観を、ぜひ味わってみて！

文／北海道Likers

