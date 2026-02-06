カープの日南キャンプは6日で日程の半分を消化しました。

翌日からの実戦メニューへ向けそれぞれがテーマをもって練習に打ち込んでいます。



早出練習に姿を見せたのは去年、育成契約から支配下登録を勝ち取った前川誠太です。実戦メニューへ向け速球への対応をテーマに、ミートを意識した練習に取り組みます。

■前川誠太

「すごいいい時間を過ごしているし、あとは実戦でアピールだけなので、変わらず頑張っていきたい」



機動力野球の復活へ。ダブルスチールを絡め、得点を狙う形を確認しました。



■澤村アナ

「バッテリーにとっては守備練習、 石原コーチが熱くキャッチャー陣に話しています。」

守る方にも緻密さを求める首脳陣は、練習終わりにナインを集め意思統一を図っていました。



■坂倉将吾

「試合とは違う状況だが、試合に近い状態でどれくらいできるかなという感じでやっていた」



ブルペンでは5年目の森が、変化球を交え60球を投げました。受けた長田ブルペンキャッチャーは「秋から継続してキレがよく強い球がきている」と、仕上がりに太鼓判をおしました。

■森翔平

「コンディションは100％でいるので、あとは実戦も入ってきて出力も上がっていくと思う。まだまだ投げて覚えることはたくさんあると思うので、いっぱい投げて感覚と体も強くというのをやっていこうと思う」



紅白戦に備え、およそ50球を投げたルーキー赤木のもとに心強い味方です。8人きょうだいの次男である赤木を激励に、大家族がサプライズで日南を訪れました。



■赤木晴哉

「ノックの時に見つけて、ん！？ってなりました。」

■母・恵美さん

「お尻とかが大きくなったなと思いました。ケガがないように、実力が発揮できたらいい。」



一方、2軍のランチの時間に行われた打撃練習には末包・大盛・野間が参加しました。

3人の投手と対戦した野間は、広角に打ち分ける打撃を披露。21スイング中ヒット性の打球を8本放ち順調な仕上がりを見せました。

（2026年2月6日放送）