（簑島カメラマン）「午前８時すぎの稚内市内の様子です。地吹雪の影響で視界がとても悪くなっています」



カメラが揺れるほどの激しい風が吹きつけた稚内。



宗谷岬では道内で最も強い最大瞬間風速３５．６メートルを観測するなど、稚内市内では非常に強い風が吹いています。



道内は前線を伴った低気圧が通過し、日本海側やオホーツク海側を中心に雪や風が強まっていて、道北・道東の海沿いを中心に暴風雪警報が発表されています。





留萌では波消しブロックに波が激しく打ちつけていました。午前６時ごろに最大瞬間風速２６．９メートルを観測しました。（留萌市民）「すごいです。急にこんなにふぶいてしまって、いつやむか分からない。歩きづらいなか前も見えづらい」暴風の影響か、スーパーマーケットの看板が支柱から折れ落下しました。けが人はいませんでした。

午前９時ごろ、天塩町の道の駅で駐車場にとめた車内から撮影された映像です。



見通しがきかないホワイトアウト状態だったことが分かります。



また、天塩バイパスでは吹雪のため一時停車していると、対向車線のトラックが巻き上げた雪で視界が奪われました。



午後３時前まで暴風雪警報が発表されていた道北の名寄市です。



警報が出ていた時間帯は、道路を歩く人の姿が見えづらい状況でした。



この暴風雪の影響で、道内の小・中・高校などは２２０校が臨時休校となり、下校時間を繰り上げる学校も５０校にのぼっています。