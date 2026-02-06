大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は5日（木）、抽選の団体観戦招待を実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

対象となるのは大阪府内で活動している部活動やサークル等のバレーボール団体（15名以上、最大100名まで）。招待は14日（土）と15日（日）にAsue アリーナ大阪で開催されるSVリーグ男子第14節のVC長野トライデンツ戦以降、すべてのホームゲームで実施される。

席種は2階指定席と3階指定席（第14節は3階指定席のみ）で、座席位置の選択は不可。申し込みは1団体につき1試合1回まで、専用フォームより受け付けている。当落については当選団体にのみ「サンバーズフレンズ事務局」より申し込み締切日翌日に連絡を行うとのこと。

試合当日は、チケットブースでスタッフへ当選メールを提示しチケットを受け取りの上、入場が可能となる。対象試合は以下の通り

■団体観戦招待の対象試合



開催日/対戦相手/会場/申し込み締め切り日

2月14日（土）・15日（日）/VC長野トライデンツ/Asue アリーナ大阪/2月10日（火）

2月28日（土）・3月1日（日）/ヴォレアス北海道/Asue アリーナ大阪/2月23日（月）

3月22日（日）・23日（月）/ウルフドッグス名古屋/おおきにアリーナ舞洲/3月17日（火）

3月28日（土）・29日（日）/ジェイテクトSTINGS愛知/おおきにアリーナ舞洲/3月24日（火）

4月4日（土）・5日（日）/広島サンダーズ/Asue アリーナ大阪/3月31日（火）