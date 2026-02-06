（資料写真）

厳冬の真っただ中で始まった第５１回衆院選。解散から投開票まで１６日間という“超短期決戦”だが、神奈川県内の９割の有権者が今回の選挙に関心を寄せていることが分かった。投開票の８日は雪予報の地域もあり、雪が投票率にどう影響するかが注目されている。

共同通信社が１月３１日〜２月２日に実施した世論調査を神奈川新聞社が分析したところ、県内の有権者をが衆院選に「大いに関心がある」との回答は７３・３％に上り、「ある程度関心がある」（２１・９％）と合わせると９５・２％に達した。

自公連立の解消など政権の枠組みが大きく変わった今回、投票率はどうなるのか─。２０００年代以降の衆院選で最も投票率が高かったのは、麻生太郎首相が任期満了前に解散し、自公が大敗して民主党が政権を奪取した０９年の６９％。しかし、自民党が政権を奪還した１２年は５９％にとどまり、１４年には戦後最低の５２％を記録。「政治とカネ」が争点となった２４年は５４％ほどだった。

気になるのは雪による投票率への影響だ。横浜地方気象台によると、投開票の８日は「曇り一時雪」。普段雪が降らない地域での積雪は交通機関に影響が出たり、有権者が外出を控えたりして投票所まで足が遠のきかねず不安材料が残る。