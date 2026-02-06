2月3日、元『NEWS』『関ジャニ∞』のメンバーで、現在は俳優として活動している内博貴が自身のInstagramを更新。ショート動画をアップして

《ついにインスタ本格的に始めるよ》

と発表した。

「Instagramのアカウントは昨年10月に開設していましたが、宣材写真とゴルフ動画2本くらいしか上げていませんでした。《やっぱり一番は健康かな。健康が一番ですよ》と、今年40歳になる中年としてコメントしています。今後は仕事の宣伝だけでなく、日常の姿なども発信するのかもしれません」（芸能記者）

内は1999年に12歳でジャニーズ事務所に入所。2002年12月、関ジャニ∞のメンバーとなり人気を博した。2003年にはドラマ『僕の生きる道』（フジテレビ）での演技が評価され、「第6回日刊スポーツ・ドラマグランプリ新人賞」を受賞するなど役者としても将来を期待された。

「2003年9月には『バレーボールワールドカップ2003』イメージキャラクターとして結成されたNEWSのメンバーにも抜擢されます。2004年にはNEWS、関ジャニ両方でメジャーデビューするなど、トップアイドルの道を駆け上がるかと思われたんですが、2005年7月16日に未成年飲酒で補導され、無期限活動休止に。2006年末に研修生として復帰しましたが、グループは全て脱退扱いとなりました」（前出・記者）

2005年の飲酒騒動は、仙台市で行われたフジテレビのバレーボール中継後に起きた。当時、フジのアナウンサーだった菊間千乃と、同局のスポーツ局社員と内が打ち上げで飲酒。菊間は謹慎となり、当時の担当番組から外れるペナルティが科せられている。その後、菊間は退職して司法試験に合格、現在はフジテレビの顧問弁護士を務めている。

「内さんは2007年に少年隊の舞台で本格復帰。舞台中心に俳優として活動を続けています。SNSなどでの発信は行っていなかったため、今回のInstagramの投稿はファンにとっては朗報なんです」（前出・記者）

コメント欄では《内くん40歳なんですねー！10代からずっとファンの私もアラフォーになってしまいました》など、感慨を覚えるファン多数。

「グループ脱退から20年以上が経ちました。2025年10月には『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）にゲスト出演し、約12年ぶりのドラマ出演が話題になりました。同年11月には『新東京水上警察』（フジテレビ）で、かつてのNEWSの盟友である加藤シゲアキさんと共演しています。Instagramでは2月4日にも動画を投稿。《ところでインスタって何したらええの？みんな教えて》と記していましたが、今後は出演情報などを発信するかもしれません」（前出・記者）

大人の魅力を増した内。俳優としての精力的な活動とともに、SNSでの発信からも目が離せない。