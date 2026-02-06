動物愛護センターから引き取られた3匹の子猫たちは、やんちゃ盛りで元気いっぱいの様子。動画は1万回以上も再生され、「病気もなく元気に育ってほしいです」「沢山食べてムチムチになってね～」とのコメントが集まっています。

【動画：生後1ヶ月ほどの『3匹の保護子猫』がやって来ると…微笑ましすぎる『元気いっぱいな様子』

動物愛護センターから引き取られた3匹の子猫たち

YouTubeアカウント「ふてねこchannel」さまに投稿されたのは、動物愛護センターから引き取られた3匹の兄弟子猫たち。保護経緯は不明なものの、生後1ヶ月半ほどの年齢とのことです。

3匹仲良く走り回った後は、みんなでご飯の時間。投稿主さんがご飯の乗ったお皿を並べると、我先にと勢いよく食べ始めたのだとか。まだ少し痩せ気味とのことで、ムチムチのボディーにしてあげたいと投稿主さんは話します。

ご飯を食べた後は遊びの時間

もくもくとご飯を食べ進める子猫たち。まだお腹の調子が良くない子もいるそうで、食事中はお腹がキュルキュルと鳴っているのだそう。子猫たちの見事な食べっぷりは、思わず見入ってしまいます。

ご飯を食べて満足すると、また三匹それぞれ遊び始めます。好奇心旺盛な年頃のため、部屋に置いてある様々なものに興味津々なのだとか。探検をしてみたり、プランターの匂いを嗅いでみたりと自由に過ごします。

元気いっぱいで過ごす子猫たち

兄弟ではあるものの、3匹は全く違う性格のようだとのことで、マイペースな子もいれば、お転婆な子もいるのだとか。各々思い思いに自由に過ごしているのだそうです。

少し遊んだら小腹が空いたのか、先ほど少しだけ残っていたご飯をまた食べ始めたのだそう。たくさん遊んで、たくさん食べて元気に大きくなってほしいと、コメント欄には激励の声が届いています。

動物愛護センターから引き取られた3匹の子猫たちの姿は、YouTubeで1万回以上も再生され、「それぞれ個性があってこれから楽しみです、むちむちボディ目指してノビノビ育てー」「もう3人の個性が出てますね」「どうか大きな心配事に襲われることなく ３にゃんみんなで無事に幸せの扉を開けますように」「健康そうな可愛い子達ですね。これからまた楽しみです」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「ふてねこchannel」さまには、預かりボランティアをしている投稿主さまの所に来た、保護猫や保護犬たちの姿がたくさん投稿されています。元気に卒業していく動物たちの姿を見ていると、こちらも元気をもらえますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ふてねこchannel」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。