1.要求に気付いてほしい

愛猫が尻尾をぶつけてくるときは、何かの要求があるのかもしれません。「ニャー」と鳴いてアピールする猫は多いかと思いますが、何かをしてほしいとき、尻尾を当てて気付いてもらおうとすることもあります。

一緒に遊びたいときは、じゃれるように尻尾を振って飼い主さんにぶつけます。時折、チラリと飼い主さんの目を見つめることもあるでしょう。「一緒に遊ぼうよ！」というお誘いの気持ちと考えられます。そんなときは、快く遊び相手になってあげましょう。

遊びたいわけでなくとも、「なでて！」「甘えさせて！」という要求をしている場合もあります。飼い主さんがソファで寛いでいるときなどに、猫が擦り寄って尻尾をぶつけてきたら、存分になでてあげてください。

また、怖いときに尻尾をぶつけることもあります。何かの音に驚いて、「ここにいて！」とアピールしているのです。静かに寄り添ってあげることで、愛猫との信頼関係が深まるかもしれません。

2.近づかないでほしい

抵抗の気持ちを示すために、飼い主さんに尻尾をぶつけることもあります。何かのきっかけでイライラしており、構ってほしくない気持ちが高まっています。こんなときは、毛を逆立てたり、爪を立てたり、噛みついてくることも。攻撃態勢に入ることもあるため、注意が必要です。

どれだけ甘えん坊な猫でも、いつまでも構われるのはストレスの原因になります。飼い主さんとのスキンシップを楽しんでいても、しつこすぎるとイライラしてしまうのです。飼い主さんとしては、急な態度の変化に驚いてしまうかもしれません。しかし、苛立ったような態度で尻尾をぶつけられるのは、「もうやめて！」というサインです。

また、触られてほしくない場所を触ったときにも、このような行動が見られます。ブラッシングや爪切りなど、猫が嫌いなことをしている最中に見られることもあるでしょう。猫が尻尾をぶつけて拒否の姿勢を示したら、なるべく早めに切り上げてあげるのがおすすめです。

3.安心したい

猫の尻尾の根元には、フェロモンを発生させる場所があります。尻尾の根元を擦り付けるように当ててきたら、マーキングをしている可能性もあるでしょう。マーキングとは、飼い主さんを自身の所有物だと周囲にアピールする行為です。

猫が飼い主さんにマーキングしたくなるのは、第一に「安心したい！」という気持ちであることが考えられます。飼い主さんが嗅ぎ慣れないニオイを付けて帰宅すると、そのニオイに上書きをするようにマーキングします。「どこに行ってたの？」「何をしてたの？」とヤキモチを妬いているのかもしれません。

また、飼い主さんと長期間会えなかったときも、再会の瞬間に尻尾をぶつけてくることがあります。これは、飼い主さんに自分のニオイを擦り付けて安心するためです。改めてマーキングすることで、自身の暮らす環境を「いつも通り」の状態に戻しているのでしょう。

いずれにせよ、愛猫がマーキングをしているときは、好きなだけニオイを付けさせてあげるといいでしょう。マーキングが終われば、自然と落ち着くはずです。

まとめ

愛猫が尻尾をぶつけてきたら、今のシチュエーションをチェックしましょう。帰宅したばかりなのか、ご飯の時間なのか、スキンシップの最中だったのか、その状況によって解釈が変わります。また、猫の様子を観察し、喜んでいるのか怒っているのか判断することも大切です。

尻尾をぶつける理由が推測できたら、なるべく猫の要求通りにしてあげるといいでしょう。要求がありそうなら応え、拒否しているなら即座に身を引いてあげてください。飼い主さんに真意が伝わると、愛猫からの信頼度も上がります。